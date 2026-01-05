Ahn Sung ki, la historia del cine coreano

ⓒ Artist company
En la historia del cine coreano hay momentos y nombres que serán recordados para siempre. Uno de ellos es el nombre del actor Ahn Sung Ki, que casi nunca falta al hablar de los momentos que marcaron hito en el sector surcoreano del séptimo arte y la evolución que tuvo esta desde que el cine empezara a consolidarse como industria en este país. Un actor cuya vida en sí es la historia del cine coreano, pues fue actor desde 1957, cuando debutó con cinco años, apenas cuatro años después de finalizar la Guerra de Corea, hasta fallecer el 5 de enero de 2026 a la edad de 74. Con esta larga trayectoria y su vida entera dedicada al cine, Ahn Sung Ki no fue solo una estrella de la pantalla grande, sino la figura de una era que encarnó los altibajos de la historia moderna de Corea y de la industria cinematográfica surcoreana.
En sus casi setenta años de carrera como actor, Ahn Sung Ki dejó una filmografía de más de 170 películas y es, de su generación, el único ejemplo de actor infantil que logró una transición exitosa a la actuación adulta. Posteriormente, Ahn Sung Ki se convirtió en una figura clave de la "Nueva Ola" del cine coreano en la década de 1980, para continuar con los éxitos en los noventa y llegar al nuevo milenio, cuando el cine coreano amplió significativamente su público.
El debut de Ahn Sung Ki fue la película ‘El tren del atardecer’, un estreno de 1957. De su etapa como actor infantil destacan ‘La rebeldía de un adolescente’ del año 1959 y ‘Hanyeo’ (‘La criada’) que se estrenó en 1960, una película del director Kim Ki Young.
Todos coinciden en que la mejor época de Ahn Sung Ki como actor fueron los años ochenta y noventa, cuando su talento y la experiencia acumulada desde la infancia explotaron en la pantalla grande. Fue en este contexto que colaboró con directores como Lee Jang Ho, Im Kwon Taek y Bae Chang Ho, participando en obras representativas del cine coreano de la década de 1980, como ‘A fine, windy day’, ‘Mandala’ y ‘Caza de ballena’.
Ya entrando en los noventa, la filmografía de Ahn Sung Ki se diversificó, siendo particularmente relevantes ‘Two cops’ (‘Dos policías’) y ‘Nowhere to hide’ (‘Sin lugar para esconderse’), esta última incluida entre las obras más importantes e impresionantes de toda la historia del cine coreano.
Después del año 2000, Ahn Sung Ki desaceleró su actividad como actor, pero jamás se alejó de la pantalla. Destacan sus participaciones en ‘Musa’ (‘Guerrero’) y ‘Radio star’ (‘Estrella de radio’), así como su trabajo posterior al diagnóstico de cáncer de sangre en 2019, que no detuvo su pasión por el cine.