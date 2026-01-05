Ahn Sung ki, la historia del cine coreano

En la historia del cine coreano hay momentos y nombres que serán recordados para siempre. Uno de ellos es el nombre del actor Ahn Sung Ki, que casi nunca falta al hablar de los momentos que marcaron hito en el sector surcoreano del séptimo arte y la evolución que tuvo esta desde que el cine empezara a consolidarse como industria en este país. Un actor cuya vida en sí es la historia del cine coreano, pues fue actor desde 1957, cuando debutó con cinco años, apenas cuatro años después de finalizar la Guerra de Corea, hasta fallecer el 5 de enero de 2026 a la edad de 74. Con esta larga trayectoria y su vida entera dedicada al cine, Ahn Sung Ki no fue solo una estrella de la pantalla grande, sino la figura de una era que encarnó los altibajos de la historia moderna de Corea y de la industria cinematográfica surcoreana.

En sus casi setenta años de carrera como actor, Ahn Sung Ki dejó una filmografía de más de 170 películas y es, de su generación, el único ejemplo de actor infantil que logró una transición exitosa a la actuación adulta. Posteriormente, Ahn Sung Ki se convirtió en una figura clave de la "Nueva Ola" del cine coreano en la década de 1980, para continuar con los éxitos en los noventa y llegar al nuevo milenio, cuando el cine coreano amplió significativamente su público.