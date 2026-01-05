TEMPORALMENTE HUMANOS, de Seo Yoo Mi

Temporalmente humanos de la escritora Seo Yoo Mi es una colección de relatos que se enfoca en las dificultades aparentemente sencillas del diario vivir y hace una crítica punzante. Aquí desfilan seres humanos atormentados por el trabajo, la familia, los hijos y las responsabilidades del día a día, y se expone una forma de vida que no es fácil para nadie. A través de estos, la autora nos presenta con ingenio y sarcasmo lo amargo de las situaciones a las que se enfrentan sus personajes, una visión del mundo que habitamos tan original como divertida.

Un hombre al que se le encomienda la tarea de cavar un hoyo que siempre vuelve a llenarse. Una mujer agotada de trabajar y de criar sola a su hijo, y que recurre a un robot para que la ayude. Un trabajador que sufre unos extraños síntomas de endurecimiento paulatino de su cuerpo a causa del estrés. Estos son los personajes de Temporalmente humanos. Una antología de ocho cuentos, en la que brillan la sinceridad y la mordacidad con las que Seo Yoo Mi escribe desde su debut literario sobre los sueños y las ambiciones de sus contemporáneos, así como los paisajes cotidianos que los rodean.





A primera vista los personajes de esta colección de relatos no son ordinarios o están en una situación muy poco habitual. Lo que estos personajes poco comunes representan es lo duro que es la vida, en la que perderse a sí mismo por la carga diaria del trabajo y del cuidado del hogar, ir a trabajar aunque ocurran situaciones de fuerza mayor para sobrevivir en este mundo de feroz competencia y aguantar la monotonía de las jornadas que se repiten no es otra cosa que cavar con pala un agujero que nunca se profundiza. Sin embargo, al final los personajes de Seo Yoo Mi encuentran un igual. Así, la autora enfatiza que en esta vida que sofoca, lo que permite a los humanos tomarse un minuto y respirar es un breve cruce de miradas empáticas, esos gestos sutiles de solidaridad y amabilidad que intercambiamos unos con otros, sea con intención o de manera inconsciente.