



El informante (정보원)

“El informante” del director Kim Seok comienza con el detective Oh Namhyeok, un policía que ha sido relegado de su cargo y convertido en la burla de sus compañeros. En realidad, su carrera ha estado marcada por fracasos repetidos, pero el más determinante, el que lo apartó de su puesto, fue una operación que había dirigido con gran ambición,y que terminó frustrándose debido a circunstancias adversas. Después de este último revés, Namhyeok ha perdido toda su pasión como policía y ahora se muestra apático y desmotivado, a la espera de una oportunidad que le permita ganar mucho dinero —aunque sea por vías corruptas— para jubilarse anticipadamente y cambiar de vida.





Es así cómo elige aprovecharse de su informante, Jo Taebong, quien por sus órdenes se encuentra infiltrado en una organización de contrabando para obtener información interna sobre sus actividades ilícitas. Por medio de este, Namhyeok se entera de la existencia de un alijo de gran valor y toma la imprudente decisión de robárselo. Sin embargo, las cosas se complican al tracionarle Taebong, que se fuga con un maletín que tenía oculto durante un largo tiempo con dinero que robaba a espaldas tanto de la Policía, como de los delincuentes sobre quienes hurgaba información. A partir de esta alianza empieza un viaje juntos por un laberinto de traiciones, complicaciones crecientes y enredos criminales, en el que deben aprender a confiar el uno en el otro por muy difícil que sea esto o arriesgarse a perderlo todo, incluso la vida.









*** Recomendamos ver también…

“Un chico ejemplar”(굿보이) narra la historia de un grupo de exmedallistas olímpicos que han cambiado de vida y se han hecho policías mediante una convocatoria especial de funcionarios policiales abierta a exdeportistas que destacan por su destreza física. De dieciséis episodios, la serie se centra en Yun Dongju, un exboxeador convertido en policía varios años después de ganar la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. En las primeras escenas en las que la serie lo presenta a la audiencia, Dongju parece soñar despierto con glorias pasadas. “Éramos héroes nacionales”, dice Dongju en una narración, y continúa: “Pero una vez que la llama se apaga, los héroes son olvidados”. Así sintetiza su situación y también la de otros exmedallistas que, aunque trabajan como policías, algunos lo hacen con una firme determinación de contribuir con sus capacidades al mantenimiento del orden público y otros simplemente como una forma de supervivencia.