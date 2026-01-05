Fotos: Melani Yadira Valencia





Hay etapas en la vida en las que todo parece empezar a moverse. Momentos en los que uno se anima a probar, a equivocarse, a descubrir qué quiere y hacia dónde va.





Melani Yadira Valencia está viviendo uno de esos momentos. Oriunda del Estado de México, llegó a Corea en 2024 tras obtener una beca del Gobierno coreano. Actualmente estudia en la Universidad Nacional de Kongju y está a punto de comenzar una nueva etapa académica en turismo internacional e interpretación en inglés.





Pero su experiencia en Corea no se ha quedado solo en las aulas. Con curiosidad y mucha iniciativa, Melani ha sabido aprovechar oportunidades dentro y fuera del campus, sumar experiencias y, en ese camino, descubrir su verdadero sueño.





Hoy, en KBS WORLD Radio, hablamos con Melani sobre qué la llevó a venir a Corea, cómo es su día a día como estudiante internacional, las experiencias que marcaron su camino y los consejos que ella misma daría a quienes quieren adaptarse y aprovechar al máximo su vida en este país.