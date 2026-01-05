Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

﻿Melani Yadira Valencia: Definiría mi etapa en Corea como "una sorpresa"

#Entrevistas l 2026-01-16

Entrevistas

                                                                                                                Fotos: Melani Yadira Valencia

Hay etapas en la vida en las que todo parece empezar a moverse. Momentos en los que uno se anima a probar, a equivocarse, a descubrir qué quiere y hacia dónde va.

Melani Yadira Valencia está viviendo uno de esos momentos. Oriunda del Estado de México, llegó a Corea en 2024 tras obtener una beca del Gobierno coreano. Actualmente estudia en la Universidad Nacional de Kongju y está a punto de comenzar una nueva etapa académica en turismo internacional e interpretación en inglés. 

Pero su experiencia en Corea no se ha quedado solo en las aulas. Con curiosidad y mucha iniciativa, Melani ha sabido aprovechar oportunidades dentro y fuera del campus, sumar experiencias y, en ese camino, descubrir su verdadero sueño.

Hoy, en KBS WORLD Radio, hablamos con Melani sobre qué la llevó a venir a Corea, cómo es su día a día como estudiante internacional, las experiencias que marcaron su camino y los consejos que ella misma daría a quienes quieren adaptarse y aprovechar al máximo su vida en este país.

Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >