Sebaetdon: la tradición coreana de regalar dinero en el Año Nuevo

Cada año, durante el Seollal, el Año Nuevo lunar coreano, millones de familias se reúnen para celebrar esta importante festividad tradicional. Este día no solo marca el inicio de un nuevo año según el calendario lunar, sino que también es una ocasión para honrar a los antepasados, fortalecer los lazos familiares y transmitir buenos deseos para el futuro. Pero dentro de todas las tradiciones que se viven con motivo del Seollal y que incluyen ceremonias familiares, comidas infaltables como tteokguk (sopa de pastel de arroz) y juegos tradicionales—, hay una costumbre que particularmente encanta tanto a jóvenes como a mayores: recibir y dar sebaetdon (세뱃돈).

La palabra sebaetdon se compone de sebae, la reverencia que los jóvenes hacen ante sus mayores como saludo tradicional de Año Nuevo, y don, que significa dinero. Es decir, sebaetdon es literalmente el dinero que acompaña al saludo de Año Nuevo. Durante Seollal, los miembros más jóvenes de la familia realizan el ritual de sebae haciendo una profunda reverencia ante los mayores mientras pronuncian frases de buenos deseos, como “새해 복 많이 받으세요” (Que reciba muchas bendiciones en el nuevo año). Luego de este gesto de respeto, los mayores responden a su vez con sendas bendiciones y, como muestra de afecto y buenos augurios, entregan sebaetdon a los más jóvenes.

Este intercambio tiene un significado que va más allá del dinero físico. En la cultura coreana, la reverencia y el saludo de Año Nuevo representan respeto filial, gratitud y buenos deseos, conceptos centrales dentro de una sociedad fuertemente influenciada por valores confucianos. Pero, aunque el gesto de inclinarse ante los mayores tiene siglos de historia, la práctica específica de dar dinero como respuesta —es decir, el sebaetdon— es relativamente reciente. Investigaciones culturales y artículos periodísticos señalan que la costumbre de ofrecer dinero empezó a aparecer a principios del siglo XX y se fue consolidando con el desarrollo económico y los cambios culturales de la Corea moderna.

En el pasado, cuando las familias eran más rurales y la vida más ligada a la agricultura, los intercambios de Año Nuevo solían centrarse en otros tipos de regalos como alimentos o bienes útiles. No fue sino hasta el crecimiento económico del país y la transición hacia una sociedad más monetizada que el dinero se volvió el medio principal para expresar bendiciones durante Seollal. Hoy en día, el acto de dar sebaetdon está profundamente arraigado en la vida familiar coreana, y se espera con ilusión, especialmente entre los niños y adolescentes.

E incluso, en el presente, el sebaetdon no solo se limita a los niños pequeños sino que en algunas familias también existe la costumbre de dar un cierto monto de dinero a los jóvenes adultos que componen un rol tradicional dentro del hogar, e incluso en ciertas ocasiones los hijos casados pueden ofrecer obsequios o dinero a sus padres como muestra de respeto y gratitud, una práctica que también refleja la evolución de las relaciones familiares en la sociedad contemporánea.

Los montos de sebaetdon pueden variar según la familia, la edad del receptor y las expectativas sociales. Encuestas recientes en Corea muestran que el monto promedio que reciben niños y adolescentes ha ido aumentando con el tiempo, influenciado tanto por el costo de vida como por las expectativas culturales. Por ejemplo, se reporta que los estudiantes de secundaria y preparatoria en Corea reciben en promedio cantidades significativamente mayores que hace diez años, recibiendo entre 50.000 y 100.000 wones.

Los niños suelen guardar sus sebaetdon en sobres o incluso en pequeñas bolsas de la fortuna conocidas como bokjumoni (복주머니), que simbolizan buena suerte y prosperidad continua, aunque hoy en día la práctica de enviarlo mediante transferencias electrónicas o aplicaciones móviles también es cada vez más común.

Junto con sebaetdon, durante el Año Nuevo se intercambian diversas expresiones de buenos deseos que enriquecen esta tradición. El saludo más común es “새해 복 많이 받으세요” (Que reciba muchas bendiciones en el nuevo año), usado ampliamente entre familiares, amigos y conocidos durante las celebraciones. Otras frases frecuentes incluyen “설날 잘 보내세요” (Que pase bien el Seollal), “건강하고 행복하세요” (Que goce de salud y felicidad) y “올해도 잘 부탁드립니다” (Este año también cuento con su apoyo). Todas estas expresiones transmiten no solo buenos deseos, sino también un sentido de respeto, cariño y solidaridad que es típico de esta época.

Tal como se puede ver, el sebaetdon y los saludos que lo acompañan, refuerzan valores de respeto, unidad y afecto familiar que son esenciales en la celebración de Seollal. Aunque la forma de dar y recibir dinero puede haber evolucionado con el paso del tiempo, la esencia – es decir, transmitir buenos deseos y bendiciones de una generación a otra, y así comenzar el nuevo año con una sensación de alegría compartida y esperanza colectiva– permanece intacta.