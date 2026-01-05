GANGNAM LADY, de Lee Hong

Gangnam Lady es un thriller inquietante escrito por la novelista Lee Hong. Dentro de la literatura coreana la autora es conocida como la creadora de un nuevo género llamado “ficción Gangnam”, que se inspira y se alimenta de las singularidades de ese famoso barrio de Seúl: una zona donde los deseos humanos, el afán de superación y la vanidad se traducen en un denso bosque de rascacielos, las tiendas de lujo que engalanan sus calles y la admiración y envidia que coexisten entre quienes transitan por ahí.





Gangnam Lady es una historia que gira en torno a una mujer elegante, muy bella y adinerada que vive en el exclusivo barrio de Gangnam. Aquí, tras una serie de extraños eventos en los que la protagonista es misteriosamente acosada, se abre un thriller en el que se repasan las distintas etapas de la vida de Mina: la rivalidad con su madre, el frío vínculo con su hijo, su difunto marido millonario y su actual pareja, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Esta es una historia que no da tregua en la lectura, que pasa de la frivolidad al miedo por lo más siniestro que reside en cada uno de sus protagonistas, donde su autora, Lee Hong, sumerge -con maestría y extrañeza al mismo tiempo- al lector en un mundo lleno de riqueza, en el que las apariencias esconden crímenes y la crítica velada de un sistema viciado por la ambición.





Sobre la obra, la escritora María Paz Rodríguez, quien la editó para su publicación en Chile, comenta que Gangnam Lady es un libro tramposo. Dice, uno no logra terminar de identificar el misterio que hay detrás y ese es el atractivo de este libro. También enfatizar que es la novela es interesante por su estructura de thriller raro, donde hay crímenes, misterios y una prosa que juega con la sutileza, escondiendo los horrores que hay detrás. En efecto, dos elementos claves de Gangnam Lady son la intriga y la ambivalencia, que hacen que el lector se confunda, sin poder descifrar hasta el final si la protagonista es buena o la villana.