﻿Daneli Aseret: El traductor es también un curador y divulgador cultural

La literatura es ficción, pero al mismo tiempo guarda la memoria, la sensibilidad y la forma de ver el mundo de una sociedad. Leer la literatura de un país es, en muchos sentidos, una manera de acercarse a la vida de quienes lo habitan.





Desde esa mirada, para Daneli Aseret, la traducción literaria es un trabajo de curaduría y divulgación cultural; porque traducir no consiste solo en cambiar palabras de un idioma a otro, sino en lograr que la historia, la cultura y la emoción que habitan en un texto lleguen intactas a nuevos lectores.





Amante de la literatura y de las lenguas, Daneli quiere contribuir a que la literatura coreana sea más conocida en México. Con ese objetivo, actualmente se está formando en el Instituto de Traducción Literaria de Corea, donde profundiza en tal oficio.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Daneli sobre qué la llevó a estudiar traducción de literatura coreana, qué significa realmente traducir una obra literaria y qué tipo de esfuerzo y sensibilidad se necesitan para convertirse en una buena traductora.