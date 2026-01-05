



The People Upstairs (Los vecinos de arriba, 윗집사람들)

La película The People Upstairs (Los vecinos de arriba, 윗집사람들) es un remake de la película española Sentimental, que en 2021 fue nominada a cinco premios Goya y obtuvo el de Mejor interpretación masculina de reparto.

La adaptación coreana está dirigida por Ha Jung Woo, más famoso como actor, pero con una filmografía ya sólida como director. Y el elenco está compuesto por Gong Hyo Jin y Kim Dong Wook, que son los vecinos de abajo que una noche reciben la visita de los de arriba, interpretados por Lee Ha Nui y el propio Ha Jung Woo.





La característica más importante de la película Los vecinos de arriba es que la historia transcurre íntegramente en un solo apartamento. Por eso tiene la atmósfera de una obra de teatro, pero Ha Jung Woo, como director, logra establecer un ritmo desenfadado y un tono cómico moderado. En realidad, el secreto de hacer que una producción como esta, que tiene lugar dentro de un espacio limitado, no resulte aburrida y no pierda el dinamismo está en saber contar lo que se quiere contar con eficacia y en transmitir también, y muy bien, lo que no se ve pero se palpa. Y lo que percibe el espectador, durante los constantes diálogos de los personajes, son sus encuentros en el ascensor o los paseos en pelotas que hubo, a pesar de no haber sido retratados visualmente en ninguna de las escenas, están sin estar. Esto, claro, no se lograría con un reparto de calidad y la verdad, la actuación es uno de los puntos fuertes de esta película, aunque puede haber espectadores que consideran un poco exagerado la representación de alguno de los miembros del elenco.





El evento central de la cinta es una cena incómoda y a menudo hilarante entre dos parejas completamente diferentes. Y el escenario principal es una mesa, alrededor de la cual se desatan diálogos de lo más atrevidos que rompen con las actitudes conservadoras hacia el sexo y normalizar una plétora de fetiches y perversiones. Sin embargo, y aun aceptando todo lo anterior, “Los vecinos de arriba” sigue siendo, en esencia, una película sana sobre el significado de las relaciones de pareja y del amor. Además, todo el contenido obsceno se limita a diálogo o a ruidos juguetonamente exagerados, sin que se vea nada de piel o nada que se considere ni remotamente erótico en la pantalla.





*** Recomendamos ver también…

La película “Perfectos desconocidos”(완벽한 타인) es un remake de una película europea de la que se hicieron múltiples readaptaciones, siendo la que se tomó como base de inspiración para la versión coreana, la película homónima de Alex de la Iglesia.





La película comienza con una reunión de amigos: tres parejas y un soltero. En la mitad de la cena alguien propone iniciar un juego: compartir entre todos desde ese instante todos los mensajes y llamadas que lleguen a sus móviles. Algunos aceptan el juego con la actitud de “yo no tengo nada que ocultar”, mientras que otros acceden a participar un tanto presionados por el ambiente, por miedo a que su negativa implique que tienen cosas que ocultar a su cónyuge o a sus mejores amigos. Así, comienza el juego. Empieza a la ligera pero, a medida que avanza, surgen complicaciones al revelar las llamadas y los mensajes de los móviles los pequeños y grandes secretos de los “jugadores”, desde esa reservación de golf que hicieron tres amigos sin avisar y dejando al margen al cuarto, o el affaire que tiene uno a espaldas de su mujer, hasta problemas de dinero que otro escondía a su cónyuge...





Si bien es una película que toma como referencia parte de la obra original, Perfectos desconocidos readapta las situaciones descritas en el filme de modo que se adecúen mejor a la realidad de Corea y así sean más convincentes desde el punto de vista del público surcoreano. El teléfono móvil es un personaje más. Ese aparato que hoy en día es como una parte más del cuerpo humano para muchos, en el sentido de que nunca lo apartan de sus manos y están constantemente viendo y manipulando la pequeña pantalla de manera casi enfermiza, aunque no reciban nada nuevo o importante. Así, podría decirse que la película Perfectos desconocidos es una “fábula del siglo XXU” que mediante las situaciones tragicómicas, tensas y patéticas que muestra propone hacer una reflexión sobre la invasión del móvil en todos los planos de nuestras vidas, al tiempo que profundiza en las dualidades del ser humano, así como en lo que se dice y no se dice de la amistad o de las relaciones personales en general.