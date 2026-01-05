Sanhujori: La recuperación posparto de las madres coreanas

En Corea existe una costumbre posparto tan singular como profundamente arraigada que no se encuentra generalizada en otras partes del mundo: el sanjujori (산후조리) y los centros especializados llamados sanhujoriwon (산후조리원). Esta tradición, que hoy en día forma parte de la experiencia de maternidad de la mayoría de las mujeres coreanas, es producto de una combinación única de valores culturales, cambios sociales y necesidades prácticas contemporáneas. Ahora les contaré en más detalle al respecto.

Para empezar, el término sanjuhori proviene de dos palabras: sanhu (산후), que significa “después del parto”, y jori (조리), que significa “cuidado” o “restauración”. Tradicionalmente, sanhujorii se refiere al conjunto de prácticas destinadas a ayudar a la madre a recuperar su cuerpo y su bienestar físico-emocional tras dar a luz, extendiéndose desde un mínimo de dos semanas hasta un mes, y enfatizando descanso, buena nutrición y protección del cuerpo.

En las sociedades tradicionales, este cuidado se realizaba en casa, apoyado por familiares —especialmente la madre o la suegra— que ayudaban con las tareas domésticas, la preparación de alimentos y la atención básica del recién nacido. Sin embargo, a medida que la estructura familiar evolucionó de familias extensas a familias nucleares, muchas mujeres se quedaron sin esa red de apoyo tradicional en el posparto. Para responder a esa necesidad, surgieron los centros de cuidado posparto conocidos como sanhujoriwon en la década de 1990, como instituciones dedicadas a brindar atención especializada durante el periodo crítico que sigue al parto.

Los sanhujoriwon son instalaciones privadas —en su mayoría comerciales— que ofrecen a las nuevas madres un entorno seguro y cómodo donde pueden recibir atención las 24 horas, acceso a personal especializado, apoyo con la lactancia, alimentación nutritiva y cuidados del recién nacido. En muchos casos, estos centros funcionan como una mezcla entre clínica de recuperación y hotel de alta gama, con servicios que incluyen desde dietas personalizadas hasta masajes terapéuticos y clases de cuidado infantil.

Una encuesta reciente del Ministerio de Salud y Bienestar de Corea reveló que más del 85 % de las mujeres que dieron a luz utilizaron un sanhujoriwon tras el parto, lo que pone de manifiesto cuán extendida se ha convertido esta práctica en la sociedad actual. La mayoría de las mujeres pasan allí alrededor de 10 a 15 días, aunque el período total de recuperación —si se combina con cuidado en el hogar— suele extenderse a unos 30 días.

Lo que hace realmente distintiva a la cultura coreana del sanhujori es que Corea es uno de los pocos países donde el ingreso a este tipo de centros se ha estandarizado como parte de la maternidad contemporánea. En la mayoría de los países desarrollados no existen estas instituciones especializadas al cuidado exclusive de la madre y el recién nacido.

La razón cultural subyacente para enfatizar un cuidado exhaustivo después del parto tiene raíces en creencias tradicionales sobre la salud posparto. En la medicina tradicional coreana se sostiene que la recuperación deficiente tras el parto puede llevar a una serie de dolencias crónicas conocidas colectivamente como enfermedades o dolencias posparto. Este conjunto de síntomas —que abarcan desde dolor articular hasta fatiga crónica y problemas circulatorios— se cree que puede persistir si no se siguen cuidados específicos después de dar a luz. Por eso, las prácticas de sanhujori enfatizan mantener el cuerpo caliente, la ingesta de alimentos nutritivos, el descanso y la calma emocional, como estrategias para minimizar problemas de salud a largo plazo.

A pesar de su popularidad, el uso de sanhujoriwon presenta desafíos importanes. Es que al ser la mayoría de estos centros instituciones privadas, los costos pueden ser altos y varían ampliamente según la calidad de los servicios y la ubicación.

Como sea, la cultura de cuidar atentamente la salud y el bienestar de madre y recién nacido es algo muy propio de Corea y lo mejor de todo es que ha empezado a propagarse en diversas partes del mundo. Así por ejemplo en Estados Unidos se han abierto algunos centros de cuidado posparto inspirados en el modelo coreano. Estos establecimientos ofrecen servicios basados en la experiencia coreana a precios elevados, lo que evidencia un interés global en este enfoque de recuperación después del parto.

En definitiva, la cultura coreana de sanhujori y los sanhujoriwon son un componente central de la experiencia de maternidad, reflejando tanto las prioridades culturales como las realidades sociales y económicas del país.