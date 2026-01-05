EL CONSULTOR, de Im Seong Sun

El consultor, del escritor Im Seong Sun comienza con un narrador anónimo que explica cómo llegó a trabajar para "la empresa", una entidad misteriosa que lo contrata para escribir escenarios de asesinatos "ficticios" basados en su éxito como escritor amateur de novela negra en línea. Pronto descubre que asesinatos inquietantemente similares a los que él ha inventado empiezan a aparecer en las noticias. Con el tiempo, el narrador deja de buscar razones por las que sus víctimas podrían ser malas personas que merecen el destino que él imagina para ellas, y llega a la conclusión de que todos tienen un lado oscuro que puede justificar su asesinato.





A medida que la historia avanza, el narrador se integra gradualmente en los niveles superiores de la empresa. Pero su relación con Hyeongyeong, la secretaria de la empresa, pronto entra en conflicto directo con los deseos de la empresa y el protagonista se vuelve, poco a poco, menos consciente de qué es real y qué es inventado, así como de cuánto poder e influencia tiene la empresa en los acontecimientos de su vida y del mundo en general.





Aunque se comercializa como un thriller, El Consultor evita en gran medida las situaciones tensas y los grandes riesgos emocionales. Su personaje principal es deliberadamente anónimo, carente de detalles personales y de una moral definida, y es esencialmente un oficinista a pesar de la naturaleza asesina de la burocracia de la compañía para la que trabaja. El narrador insiste en que el asesinato es solo un trabajo y que los seres humanos pueden reducirse a estadísticas.