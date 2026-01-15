Sobre los jeoseung saja, mensajeros del inframundo

En la mitología coreana, pocas figuras resultan tan potentes, sobrias y culturalmente significativas como el jeoseung saja (저승사자). Traducido literalmente como “mensajero del otro mundo” o “mensajero del más allá”, este ser no es una encarnación antropomórfica de la muerte en el sentido occidental, sino un guía de almas cuya función es acompañar a los muertos desde el mundo de los vivos hacia el inframundo o el otro mundo al que pertenecen.

A diferencia de la figura esquelética de la carpa de Occidente, que suele mostrarse como un esqueleto con una túnica negra con capucha y una guadaña, el jeoseung saja se concibe tradicionalmente como una entidad digna, cercana a un funcionario o servidor del orden cósmico, cuya única tarea es asegurar que las almas sigan su camino al destino correcto. Su papel no es matar, ni castigar, ni tomar decisiones morales sino simplemente cumplir con un deber inevitable, aceptar la transición y garantizar el equilibrio entre los mundos.

El jeoseung saja a menudo se representa vestido de negro, con un hanbok oscuro y un gat (sombrero tradicional coreano), elementos que simbolizan solemnidad, autoridad y la conexión con el reino de los muertos. Esta iconografía, ampliamente difundida por la cultura popular moderna, tiene raíces en representaciones culturales tradicionales y en producciones televisivas clásicas que consolidaron esa estética visual.

En las creencias tradicionales coreanas, el jeoseung saja no es temido como un monstruo, sino respetado como un guardián del proceso vital de la muerte. En muchos relatos y prácticas chamánicas, su aparición indica el momento en que una vida llega a su fin y un alma debe continuar su viaje. Esta visión refleja una comprensión de la muerte no como un acto caótico, sino como parte de un sistema mayor que regula el orden cósmico y la transición entre estados de existencia.

La figura del jeoseung saja aparece en cuentos, proverbios orales y prácticas populares que enfatizan la inevitabilidad del destino y la importancia de aceptar el ciclo de la vida y la muerte. Por ejemplo, en rituales tradicionales, se realizan ofrendas destinadas a facilitar el paso de las almas hacia el otro mundo, reconociendo la labor neutral y necesaria del jeoseung saja.

En la cultura contemporánea, el jeoseung saja ha sido reinterpretado en múltiples medios —dramas, películas, webtoons y series— donde su presencia suele explorar temas humanos universales como el destino, la memoria, el arrepentimiento o la redención. Su representación puede variar, pero su esencia sigue siendo la de un intermediario entre la vida y la muerte más que un antagonista o un ser malévolo.

Por ejemplo, los aficionados a las series coreanas recordarán el drama Dokkebi (Goblin) en donde los jeoseung saja son representados en trajes negros con sombrero al estilo occidental. Incluso cuando se recurre a referencias modernas —por ejemplo, en la película K-Pop Demon Hunters—, los Saja Boys representan una reinterpretación moderna del mensajero del inframundo, adaptada a los códigos de la cultura pop contemporánea. En estas reinterpretaciones contemporáneas, esos elementos ayudan a conectar la narrativa moderna con un imaginario folclórico profundamente arraigado en la cultura coreana, sin que los personajes ficticios desplacen la importancia del mito original.

Al centrarnos en el jeoseung saja según las tradiciones culturales e históricas coreanas, podemos apreciar una figura compleja: no un villano, ni una simple metáfora, sino un símbolo de transición, orden y destino que ha acompañado a generaciones enteras en su comprensión del fin de la vida y el paso hacia lo desconocido.