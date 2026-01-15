SOY TODA OÍDOS, de Kim Hye Jin

Soy toda oídos gira en torno a Lim Haesoo, terapeuta. Pero tras hablar sobre un famoso actor, su carrera se desploma cuando este se suicida. Haesoo no solo pierde su trabajo, sino que su matrimonio también se viene abajo.





Haesoo vive sola en un barrio con una colonia de gatos salvajes. Empieza a prestarles atención y se preocupa por un gato atigrado sarnoso. Es la primera vez que Haesoo parece fijarse en los animales.

Como Haesoo creía tener control total sobre sus propias emociones, podía ofrecer consejos. Pero, esta vida ha cambiado. Haesoo ahora observa gatos y haciendo esto conoce a una niña. Ambas hablan del gato atigrado y cuando Haesoo le pregunta a la niña cuál es el nombre del gato, esta responde que es Nabo y que ella misma le puso el nombre.

Un gato callejero une a una niña que sufre acoso escolar y a una terapeuta que se esconde en la oscuridad tras su caída a los infiernos. Pero, la comunicación que esta obra enfatiza no es la que se hace con la voz, pues habla de la relevancia de lo que no se pronuncia sin embargo se intercambia entre dos personas: los silencios.





Así, en Soy toda oídos, el pacto con el lector es la capacidad de escucha, la disponibilidad para entender el dolor del otro. Asimismo, el libro habla de otros temas, desde la moral, el amor y la amistad, hasta el miedo, el escarnio y la condena pública. Es sorprendente cómo en este breve libro, Kim Hye Jin dirime con maestría estas nociones y sin juicio las va desentramando por medio de preguntas retóricas que van impactando en el desarrollo de los hechos.