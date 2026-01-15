



Once We Were Us (Fuimos lo que fuimos una vez, 만약에 우리)

El largometraje Once We Were Us (Fuimos lo que fuimos una vez, en español) es un retrato de los tiempos en los que un amor floreció y se marchitó, y que quedaron calcinado. Lo que muestra es el comienzo de un amor, el ascenso y el declive del mismo, induciendo al espectador a recordar su época más apasionada.





Los protagonistas de esta historia son Eunho y Jeongwon, una pareja que se aman profundamente pero que sufren frente a la realidad, que los golpea y que construye poco a poco un muro entre ellos. Los ladrillos con los que se hace este muro son las preocupaciones por el dinero, la familia, el empleo y el futuro incierto que les dice que quizá estuvieron equivocados al creer que con amor todo lo podrían superar.





La película puede dividirse en tres partes según el estado emocional de la pareja protagonista.

El primer sentimiento importante en la relación entre Eunho y Jeongwon es la ansiedad. En sus veinte, Eunho y Jeongwon son dos jóvenes con sus propios miedos, temores e inquietudes. Tiemblan porque se sienten como barcos solitarios en alta mar que no saben a dónde ir, pero también es esa sensación de desorientación lo que los acerca y los une, para que encuentren el uno en el otro a esa persona especial que estaban buscando para compartir u aligerar sus inseguridades. Así, Eunho y Jeongwon, aunque no saben qué pasará mañana, son felices escuchando la misma música, riendo por un mismo chiste, mirando el mismo cielo.

El segundo sentimiento que marca la relación de la pareja protagonista es la impotencia. Las inseguridades que hasta un punto servían para aumentar la empatía entre Eunho y Jeongwon, al no resolverse, frustran a la pareja a tal punto de hacerles pensar que con todos sus miedos no podrán lograr lo que necesitan para sobrevivir en la realidad, mucho menos salvar su amor. Es decir, se sienten impotentes.

El tercer sentimiento es la nostalgia y el consuelo. Nostalgia porque ambos, después de romper, se sienten vacíos, incluso furiosos hacia el otro buscando a alguien a quién culpar por la ruptura. No obstante, tarde o temprano admiten que un amor que empieza a apagarse por los motivos que sea, no puede ser rescatado ni por nada ni por nadie, y aceptan que lo pasado, pasado está. Esta fase de reconocimiento es duro y triste, sin embargo es también ahí donde la pareja encuentra un consuelo. Este consuelo es el que solo aquellos que lo han dado todo por amor pueden tener y que porque lo han dado todo pueden recordar ese amor con ternura.









*** Recomendamos ver también…

Maggie, dirigida y escrita por la directora Lee Ok Seop, la pareja del actor Koo Kyo Hwan en la vida real. En esta película actúa también Koo.





Maggie narra la historia de Yunyeong, que es enfermera. Un día, en el hospital se arma un gran escándalo al aparecer una imagen de rayos X de una pareja teniendo relaciones sexuales. Nadie sabe quiénes son los protagonistas de la imagen porque es imposible identificarles solo con los huesos de la pelvis que muestra la radiografía, mientras que muchos se angustian pensando que podrían ser ellos los “fotografiados”. Entre estos últimos se incluye también Yunyeong, que alguna vez entró a la sala de rayos X para tener un momento íntimo con su novio. Lo extraño es que en esta situación, todos están curiosos por saber quiénes son los de la imagen y muchos están preocupados esperando no ser los “radiografiados”, pero nadie pregunta quién pudo haberla tomado a escondidas, sin el consentimiento de la pareja protagonista de la escena.





Maggie es una película que deja un impacto punzante y duro en el espectador tras presentarle una historia que parece una larga secuencia de sensaciones extrañas y muy poco comunes. Es también un collage de elementos fantásticos y reales, que permite al público disfrutar de un original mis-en-scene, nunca antes visto en el cine coreano, al tiempo de reflexionar sobre los problemas que existen en la realidad a su alrededor. Quien hace de narrador en la cinta es un bagre que está dentro de un pequeño acuario. Un narrador omnisciente que plantea preguntas y critica la sociedad, pero igualmente consuela a las personas de esa sociedad. Por ejemplo, es el único que presenta la duda de por qué la gente siente tanta curiosidad por saber a quiénes pertenecen los huesos de la pelvis de la polémica radiografía, pero poco se interesan en averiguar quién la tomó o quién la difundió. Así, hace una denuncia sutil y metafórica sobre el voyerismo existente en la sociedad surcoreana y critica la insensibilidad de la masa que hiere o incluso acosa a las víctimas, mientras que a los agresores muestra una tolerancia excesiva, como ocurrió y ocurre aún en la mayoría de casos de cámara oculta y grabaciones subrepticias.