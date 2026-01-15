Project Y (Proyecto Y, 프로젝트 Y)





Project Y (Proyecto Y)

El cine noir ha sido tradicionalmente un género “de hombres”, enfocado en la perspectiva masculina debido a sus arquetipos de detectives, gánsters y el uso de la femme fatales. Esta característica fue y es mucho más nítida en el cine noir que, con una gramática cinematográfica importada fusionada con historias muy propiamente coreanas, ha tomado forma y narrativa propias en Corea, una sociedad donde las mujeres han permanecido relegadas para asumir un papel secundario en muchos ámbitos, incluyendo las artes. Pero esto está cambiando y la película Project Y es, quizá, una prueba contundente de que la barrera del género empieza por fin a desmoronarse también en el cine. Y es que la obra puede bien definirse como la primera película de “cine noir femenino” de Corea tanto por su elenco, liderado por puras mujeres con algunos personajes masculinos secundarios, como por su trama, que además de mostrar la explosiva química visual e interpretativa de sus dos protagonistas -las actrices Han So Hee y Jeon Jong Seo- expone en la gran pantalla la cara de la “mujer que desea y ambiciona”, muy diferente de la cara de la “mujer cosificada como objeto de deseo” mucho más recurrente en el cine.





Project Y es una película neo-noir con elementos de thriller, mezclados con venganza y melodrama. Sigue a dos mejores amigas que luchan por sobrevivir en el sórdido barrio de Gangnam, Seúl. Sin embargo, las circunstancias las llevan a un callejón sin salida con una bolsa de lingotes de oro, que no solo ellas desean tener. Aquí, al igual que en sus dos películas anteriores, el director Lee Hwan demuestra su capacidad para capturar las vidas impredecibles, volátiles y desordenadas de quienes permanecen en las periperias de la sociedad con una mirada discreta pero compasiva. Su predilección por la estética y los personajes audaces se nota al toque, sí, aunque con un nivel claramente más alto de sofisticación y estilo que antes.





Los primeros calificativos atribuibles a la película Project Y son emocionante y vertiginosamente cautivadora. Y lo que hace de este una obra sensacional es la actuación de sus dos protagonistas, Jeon Jong Seo y Han So Hee, en especial la química electrizante entre ellas. La interacción que crean en la pantalla es dinámica, mientras que el vínculo que mantiene, casi fraternal, es tan complejo como cualquier otro unido por la sangre o algún otro lazo. La película se centra en explorar su desesperado deseo de sobrevivir, pero sobre todo, de prosperar juntas.









*** Recomendamos ver también…

Aun así, una serie que expone una cara y una actuación de Han So Hee totalmente diferentes de las que esta actriz muerta en Project Y.





La serie se autodefine como un romance hiperrealista y, de hecho, retrata una relación más bien tóxica entre un hombre misterioso para quien jugar con los sentimientos de los demás forma parte de cualquier relación y una mujer bella e independiente que no puede escapar de él por mucho que lo intente. Claramente, la relación que se retrata en Aun así no es la típicamente amorosa y algo tímida que aparece en las historias románticas de la televisión surcoreana. Pero por eso justamente es atractiva esta serie y ni qué decir de los atractivos de sus protagonistas, Han So Hee y Song Kang.





La relación principal de la serie es la de Nabi y Jaeeon, dos estudiantes de arte, que por se conocen por pura casualidad y se atraen fuertemente. Pero para Nabi Jaeeon es demasiado misterioso. Aunque disfruta estar con él y no puede olvidar la electricidad que recorre por todo su cuerpo cada vez que se acerca a ella y la toca, no puede entender gran parte de su conducta, menos la libertad que tiene de estar con una mujer tras otra sin comprometerse. Las frustraciones que siente Nabi en la relación con Jaeeon se reflejan en su trabajo de final de semestre, que tiene gran dificultad para completar. Y es cuando la obra en la que había estado trabajando todo el año se destruye por un accidente en clase que Nabi despierta y decide que lo mejor para ella es alejarse de Jaeeon. Pero la distancia que empieza a guardar Nabi es lo que, a la vez, induce a Jaeeon a cambiar, a revelarse más ante ella. A partir de ahí su relación cambia poco a poco hasta llegar a un final medianamente feliz: un cliché, sí, pero satisfactorio para los televidentes que esperan que los dos personajes centrales terminen juntos.