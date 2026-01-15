﻿Pedro Rodríguez: Quiero que, cuando los coreanos piensen en España, piensen también en La Caña

En Paju, al norte de Corea del Sur, hay un pequeño rincón donde se pueden degustar los sabores profundos y auténticos de España. La Caña es ese pequeño refugio donde la cocina española conserva su esencia, fiel a una tradición que se mantiene firme con los años y ajena a las modas pasajeras.





Detrás de La Caña está Pedro Rodríguez, chef y dueño del restaurante. Español, con más de veinte años de experiencia en la cocina, Pedro dice que no existen los secretos, ni las recetas milagrosas. Lo que hay es tiempo, constancia y respeto por los ingredientes. Cada mañana prepara personalmente los caldos, las salsas artesanales y selecciona productos frescos con una sola idea en mente: ofrecer una cocina saludable, sabrosa y hecha con dedicación. Así, los platos de La Caña se convierten en pequeños viajes que acompañan la vida cotidiana de quienes se sientan a la mesa.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Pedro Rodríguez sobre la cocina que define a La Caña, cómo ha sabido conectar con el paladar coreano y su vida como chef y propietario del restaurante.