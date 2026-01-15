El tigre y la urraca reinventados en K-Pop Demon Hunters

ⓒ KBS News

Dentro de la tradición coreana, pocas imágenes resultan tan reconocibles y cargadas de significado como la del tigre y la urraca. Esta pareja, aparentemente simple, ocupa un lugar central en el arte popular coreano denominado minhwa (민화) y funciona como un lenguaje visual lleno de ironía y sátira social pero al mismo tiempo, deseos de buena fortuna.

Lejos de ser meros animales decorativos, el tigre y la urraca representan fuerzas opuestas pero complementarias: el poder y la astucia, la autoridad y la voz del pueblo, el miedo y la risa. Esta dualidad ancestral encuentra un eco sorprendentemente contemporáneo en K-Pop Demon Hunters, especialmente a través de los personajes de Duffy y Sussie, que reimaginan estos símbolos para una audiencia global.

En la cultura coreana, la urraca es considerada un ave de buen augurio. Tradicionalmente se cree que trae buenas noticias, visitas esperadas y prosperidad. Por eso aparece con frecuencia en pinturas populares, especialmente en escenas invernales o al inicio del año nuevo. La urraca no es majestuosa ni imponente, pero sí inteligente, inquieta y observadora. Representa al pueblo llano, a la gente común que comenta, murmura y observa el mundo desde cierta distancia crítica. En cierto modo, la urraca es la voz que anuncia lo que está por venir.

El tigre, en cambio, es uno de los animales más poderosos del folclore coreano. A diferencia de la imagen feroz y aterradora que suele tener en otras culturas, el tigre coreano es ambiguo. Puede ser protector, símbolo de la montaña y guardián espiritual, pero también puede ser torpe, exagerado y en ocasiones ridiculizado. En las pinturas minhwa, el tigre a menudo aparece con expresiones casi caricaturescas con ojos desorbitados, colmillos desiguales, postura rígida. No infunde terror absoluto sino más bien provoca una sonrisa en quienes lo ven.

Esta relación entre la urraca y el tigre se plasma de manera icónica en el motivo llamado “까치호랑이” (urraca y tigre), uno de los temas más populares del arte folclórico coreano. En estas pinturas, la urraca suele estar posada en una rama, mirando al tigre desde arriba, mientras este la observa desde abajo con una mezcla de respeto, confusión y frustración. La escena encierra una sátira social muy clara en donde el tigre representa a la autoridad, a los funcionarios o a la clase dominante, mientras que la urraca simboliza al pueblo, que observa, comenta y, en cierto modo, se burla del poder.

Este uso del humor como herramienta crítica es fundamental para entender el espíritu del minhwa. A diferencia del arte cortesano, solemne y jerárquico, el arte popular permitía expresar tensiones sociales de forma indirecta. Ridiculizar al tigre no significaba negar su poder, sino humanizarlo y quitarle su aura absoluta. La urraca, pequeña pero sagaz, se convierte así en una figura de resistencia simbólica.

Cuando observamos K-Pop Demon Hunters desde esta perspectiva, resulta evidente que la película bebe de este imaginario tradicional, aunque lo haga de forma estilizada y moderna. El personaje de Duffy puede leerse como una reinterpretación del tigre coreano: fuerte, dominante, carismático y con una presencia que impone respeto. Sin embargo, al igual que el tigre del minhwa, Duffy no es un villano unidimensional. Tiene momentos de exceso, de torpeza emocional y de contradicción interna que lo alejan del arquetipo del mal absoluto.

Por su parte, Sussie, la urraca que aparece en la película, cumple un rol igualmente simbólico. No es solo una acompañante simpática o un elemento visual llamativo, sino un personaje que observa, alerta y conecta mundos. Tal como ocurre en el arte tradicional, la urraca actúa como mediadora entre lo visible y lo oculto, entre el peligro y la esperanza. Su presencia introduce ligereza, pero también información crucial. Es pequeña, rápida y aparentemente inofensiva, pero posee una inteligencia estratégica que influye en el desarrollo de la historia.

La relación entre Duffy y Sussie recuerda directamente a la dinámica clásica de “urraca y tigre”. La urraca no derrota al tigre por la fuerza; lo desafía desde la inteligencia, la palabra y la observación. De igual manera, en K-Pop Demon Hunters, el equilibrio entre ambos personajes no se basa solo en poder físico, sino en percepción, intuición y conocimiento.

En última instancia, la presencia del tigre y la urraca —tanto en el arte popular coreano como en la película— nos recuerda que la cultura avanza reinterpretando los símbolos culturales del país. Duffy y Sussie no son simples personajes secundarios, sino herederos de un imaginario que ha sabido sobrevivir siglos adaptándose a nuevos formatos y públicos.