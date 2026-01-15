ESTA MAGICAL GIRL SE RETIRA, de Park Seolyeon

﻿Esta magical girl se retira, de la escritora Park Seolyeon ofrece a los lectores una pauta sobre cómo convertirse en una magical girl. La protagonista de este libro es una mujer de veintinueve años. No tiene amigos cercanos ni familia, y se encuentra sumida en la desesperación. Tras perder su trabajo durante la pandemia, ha acumulado deudas impagables en tarjetas de crédito. Incapaz de ver un futuro, decide acabar con su vida y con todos sus problemas saltando de un puente sobre el río Hangang.





Sin embargo, su suicidio se ve interrumpido. Ah Roa, una chica mágica clarividente, está en una misión para encontrar a la Chica Mágica del Tiempo, potencialmente la chica mágica más poderosa de todas. Sus poderes la han traído hasta aquí, a la protagonista, quien podría ser justo quien Ah Roa busca. La protagonista ve en esta opción una salida de su vida llena de desesperanza, aunque se da cuenta de que eso no lo resuelve todo cuando descubre que ella no es la Chica Mágica del Tiempo.





Esta obra de Park Seolyeon ofrece una narración en primera persona fluida, directa y con un humor autocrítico. Es incluso cruda, contrastando en gran medida con el título tan irónicamente dulce que lleva. La historia toma cierta inspiración en los animes japoneses protagonizados por chicas mágicas, tipo Sailor Moon y Sally, la bruja. Según la autora, las chicas mágicas adquieren poder en momentos en los que serían extremadamente impotentes, teniendo cada una su propia historia de tragedia o trauma. A pesar del tono brillante y enérgico de la narración, este es un libro que socava su magia con la crueldad de lo cotidiano.