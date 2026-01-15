



The King’s Warden (왕과 사는 남자, El guardián del rey)





En las películas que tratan sobre algún personaje o episodio histórico, la historia es el espóiler. El público ya conoce el final y sabe que la historia, si bien tendrá algunos detalles agregados productos de la imaginación para rellenar los huecos donde hacen falta registros, no irá por rumbos imprevistos.





Esto es justamente lo que se espera de la película The King’s Warden (El guardián del rey, en español), que narra la historia de Danjong, el joven rey que fue derrocado y encerrado en una isla fluvial ubicada en el remoto pueblo de Yeongwol, actual provincia de Gangwon, donde finalmente murió, por su propio tío, el príncipe Suyang, también conocido como Sejo, el nombre honorario que le fue dado póstumamente después de gobernar Joseon hasta 1458. Pero a diferencia de las muchas películas y series televisivas que tomaron como material narrativo este capítulo de la historia de Corea, la tragedia del rey adolescente que lo perdió todo debido a la ambición al poder de su propio tío, el largometraje El guardian del rey no teje un argumento que avanza hacia el desenlace que presentan los libros de historia, es decir, la derrota de Danjong y la victoria de Sejo, sino otro que se enfoca en lo que la historia omite: el tiempo que Danjong pasó en Yeongwol, donde fue encerrado, desde que llegó allí hasta sufrir una muerte que hasta el día de hoy encierra mucho misterio.





“Al morir Nosan, alguien llamado Eom Heungdo lloró lamentando su partida de este mundo y vivió el resto de su vida a escondidas de las autoridades después de enterrar sus restos como se debía”. Esta es la oración a partir de la cual comenzó la idea de esta película. Dos líneas que quienes escribieron el guion, Hwang Seong Gu y el mismo director de la obra, Jang Hang Joon, encontraron en los registros históricos. Fue por esos dos renglones que descubrieron que en Yeongwol hubo un hombre, el jefe del pueblo al que Danjong llegó como el rey derrocado y culpado de tramar una conspiración con el nombre de Nosan.









*** Recomendamos ver también…

The Face Reader, del director Han Jae Rim, cuenta los mismos acontecimientos que The King’s Warden, pero desde un ángulo completamente diferente. En este filme, el protagonista no es Danjong ni nadie que estuvo a su lado, sino un hombre experto en morfopsicología, es decir, el análisis de los rasgos faciales para interpretar la persionalidad, el carácter y el futuro de una persona, que por un juego del destino se ve involucrado en la sublevación que trama el príncipe Suyang para arrebatarle el trono a su propio sobrino.





The Face Reader se ambienta en la época cuando ocurrió Gyeyujeongnan o la “insurrección del año del gallo negro”, por la que el príncipe Suyang despojó del trono a su sobrino, el rey Danjong. Este es uno de los capítulos más tristes y trágicos de la dinastía Joseon, de ahí el oscuro ambiente en el que se desarrolla buena parte de esta película. Sin embargo, es necesario destacar que la cinta se diferencia de otras producciones, ya sean literarias, teatrales o televisivas, que se inspiran en este mismo hecho histórico, al girar en torno al caso particular de un hombre común y corriente que vivió dicha era, en vez de en la historia misma. En efecto, el film retrata la experiencia que vive un hombre capaz de adivinar el destino de otros mediante el análisis de su apariencia exterior, en mitad de una violenta y turbulenta lucha por el poder. No obstante, al terminar de ver la película y salir del cine, el espectador se da cuenta de que la obra no trata tanto del destino de un individuo, sino de la impotencia que ese hombre o todo hombre siente ante la historia que avanza al galope.