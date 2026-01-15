﻿Fredy Israel Forero: En Colombiano no solo ofrecemos comida, sino también la calidez de nuestra cultura

Un restaurante puede ser simplemente un lugar para comer. Pero a veces, también puede convertirse en un espacio cultural, en un punto de encuentro donde la comida conecta recuerdos, personas y emociones.

En el barrio de Hongdae, uno de los sectores más dinámicos de Seúl, Colombiano es uno de esos lugares. Abierto en octubre de 2024 por Fredy Israel Forero Ramírez y Claudia Poquechoque, este restaurante, todavía joven, no tardó en ganarse el cariño del público y en atraer a personas de distintos rincones del país.





No solo llegan colombianos que extrañan los sabores de casa, sino también personas de la comunidad latina, atraídas por una atmósfera cálida, llena de sabores y de una energía que invita a sentirse un poco más cerca del hogar. Y para muchos coreanos, el local se ha convertido en una puerta de entrada para descubrir la cocina y la cultura de Colombia.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Fredy y Claudia sobre la aventura de abrir un restaurante en Corea siendo extranjeros, las historias que han nacido entre sus mesas y lo que sueñan para el futuro de Colombiano.