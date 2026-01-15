BIENVENIDOS A LA LIBRERÍA HYUNAM-DONG, de Hwang Bo Reum

﻿Bienvenidos a la librería Hyunam-dong, de la escritora Hwang Bo Reum, gira en torno a Yeongju, una mujer que ha pasado toda su vida haciendo lo que se esperaba de ella: estudiar, casarse y tener un trabajo respetable. Un día, Yeongju escapa, cansada, de una vida que le estaba absorbiendo el alma para perseguir su sueño de abrir una librería en un barrio tranquilo y acogedor de Seúl. La librería de Yeongju pronto se convierte en su nuevo refugio y también en el de los clientes que llegan a ella. Desde un barista solitario hasta una vendedora infelizmente casada, todos individuos que han vivido alguna decepción en el pasado o que están pasando por una en ese preciso momento.





En una entrevista que dio poco después de la publicación del libro, Hwang Bo Reum comentó que quiso escribir un relato que brindase consuelo y que diera fuerza a todas aquellas personas que se han esmerado demasiado en hacerlo todo bien y que han olvidado la alegría de vivir. Sobre la autora, un dato que ayuda a seguir el estilo singular de Bienvenidos a la librería Hyunam-dong, es su experiencia como ensayista publicada. De hecho, este libro es su primera obra de ficción y claramente conserva parte de esa esencia ensayística. Esta composición un tanto suelta de los capítulos puede ser un atractivo propio de esta obra, ya que funciona como un marco efectivo para destacar las características y peculiaridades de cada uno de los personajes, incluida la protagonista, Yeongju.





Lo que hace el libro mediante los personajes que desfilan a través de sus páginas es impulsar un debate amplio sobre el agotamiento y la cultura laboral hipercompetitiva, recurriendo a fragmentos ingeniosos y citas que captan el espíritu de quienes trabajan demasiado y se sienten como unos meros engranajes dentro de esta gran máquina capitalista que es el mundo de hoy. Por ejemplo, se menciona esta famosa cita del libro El rechazo del trabajo del sociólogo británico David Frayne: “Me indigna que a los viejos de la torre de marfil les paguen sumas astronómicas y que aquí estemos nosotros ganando una miseria. Sinceramente, ¿no somos las hormigas obreras que mantenemos la empresa funcionando como un reloj?”