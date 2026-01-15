



Humint (휴민트)

Humint es el nuevo largometraje del director Ryu Seung Wan. La palabra que da título a esta producción es la abreviatura de human inteligence, o inteligencia de fuentes humanas: un tipo de inteligencia que consiste en recopilar información a través de la interacción directa con personas, la observación o persuasión de individuos que son fuentes -ya sean conscientes o no- de datos confidenciales. Como de este título es posible deducir, esta es una película de espionaje. Aquí, chocan agentes secretos de las dos Coreas en una tercera ciudad, un territorio neutro para ellos: Vladivostok.





En el núcleo de los conflictos están el agente Jo del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur; Park Geon, un oficial del Departamento de Seguridad del Estado de Corea del Norte; Hwang Chiseong, el cónsul general norcoreano en Rusia; y Chae Seonhwa, una mujer que trabaja como mesera en un restaurante de comida norcoreana en Vladivostok, que nada tiene que ver con misiones secretas y actividades de inteligencia. La historia se teje entre estos personajes, entre quienes se mezclan verdades, sospechas, desconfianzas, alianzas y traiciones.





En Humint es posible detectar muchas referencias tomadas de otras películas de acción o de espionaje. Por ejemplo, en cómo diluye en el argumento el amor y la lealtad se parece a la película hongkonesa The Killer de John Woo, mientras que la subtrama que desarrolla sobre la búsqueda de una persona secuestrada es similar a la historia que se cuenta en Taken, protagonizada por Liam Neeson, y el ambiente sombrío que proyecta, marcado por la ideología y la autorreflexión, se asemeja al de la película Tinker Tailor Solider Spy, o El topo en español, considerada una obra maestra del cine de espionaje, basada en la novela El topo de John le Carré. En síntesis, Humint es una mezcla de todo lo anterior, con un rasgo muy particular que la distingue de las citadas producciones. Pues dentro de una estructura narrativa típica del género de acción y espionaje, construye una historia que enfatiza el humanismo y los sentimientos más íntimos que una persona puede guardar, como el amor y el arrepentimiento, mucho más que la rivalidad ideológica, la tensión psicológica y el antagonismo entre dos bandos que luchan por ideales opuestos, es decir, los temas más recurrentes en el cine de espionaje.









*** Recomendamos ver también…

The Berlin File, otra película sobre espías del director Ryu Seung Wan que podría describirse como “la precuela” de Humint.





The Berlin File comienza con una escena que funciona como una introducción adecuada al argumento que empieza a contarse. Un confuso negocio de armas que involucra a agentes norcoreanos, surcoreanos, rusos y árabes sale estrepitosamente mal, involucrando de algún modo a Israel y Estados Unidos en el proceso y obligando al superespía norcoreano Pyo Jongseong a huir, víctima de una elaborada trama que lo ha incriminado como desertor y que lo convierte en el “hombre más buscado” por parte de todos los bandos implicados. Así arranca la historia en The Berlin File, que si bien es un mosaico de clichés de películas de acción y espionaje, presenta una buena cuota de cualidades novedosas, como un diseño de acción tan sorprendente como diferente.





Aquí, el escenario berlinés resulta lo suficientemente desconocido como para impregnar esta historia de espionaje internacional de un aire exótico, y surgen paralelismos entre la Guerra Fría y la situación actual de una península coreana dividida.