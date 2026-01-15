﻿Eduardo Cárcamo: Lo más importante que he descubierto con





Sin palabras y con los rostros ocultos tras las máscaras, ”André y Dorine” es un espectáculo que, desde el silencio y el gesto, logra una emoción tan profunda como la de un poema cuidadosamente depurado.

A través del movimiento y de una delicada partitura visual, la obra retrata la historia de una pareja de ancianos que ha caído en la rutina y ha ido olvidando aquello que un día los unió, hasta que un acontecimiento inesperado irrumpe en su vida cotidiana y los obliga a volver la mirada al pasado, a recordar quiénes fueron y qué compartieron.





Creada por la compañía vasca Kulunka Teatro, ”André y Dorine” ha emocionado durante más de quince años a públicos de casi cuarenta países y, en esta ocasión, ha dejado también en Corea una huella silenciosa pero duradera.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Eduardo Cárcamo, miembro de Kulunka Teatro, para adentrarnos en el universo de ”André y Dorine”, una obra llena de risas y lágrimas que habla, sin palabras, de aquello que queda cuando todo lo demás se desvanece.