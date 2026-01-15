Sobre la experiencia de comer en un restaurante coreano

ⓒ gettyimagesbank

Comer en un restaurante coreano puede ser una experiencia muy distinta a la de muchas otras partes del mundo. Desde la abundancia de guarniciones gratuitas hasta la formas de llamar al personal, cada detalle transmite valores sociales como la hospitalidad, la generosidad y la atención al otro.

Por eso hoy, en les voy a presentar algunas costumbres en los restaurantes coreanos que más suelen asombrar (y a veces confundir) a quienes llegan desde otras culturas.

La primera y más grata de las sorpresas para muchos visitantes es que, en Corea, las comidas suelen venir con múltiples guarniciones, llamadas banchan, que se colocan en el centro de la mesa de forma gratuita y compartida entre todos. Estas pequeñas porciones, que incluyen kimchi hasta verduras sazonadas o encurtidos e incluso carnes o pescados— acompañan casi cualquier plato principal y no suelen tener un costo adicional ni por cantidad ni por variedad. Y esto no es todo: en la gran mayoría de los lugares hasta se pueden pedir más o pedir que los repongan si se terminan.

Además de esto, el agua también se ofrece gratis en todos los restaurantes. A diferencia de países donde se paga por cada botella, en Corea hay jarras en la mesa o dispensadores de agua accesibles al cliente, sin cargo extra. Asimismo, a la salida de algunos establecimientos hay máquinas de café, que los clientes pueden servirse a gusto, también sin pagar nada por ello. Este aspecto ha sido tan destacado por visitantes que muchos extranjeros relataban su sorpresa al ver cómo una simple orden podía dar lugar a una mesa llena de pequeños platos coloridos, y cómo, al final de la comida, la cuenta resultaba mucho más económica de lo que esperaban.

Otro detalle que llama la atención de los recién llegados a Corea es el sistema de llamada de servicio mediante botones. En muchos restaurantes —especialmente en establecimientos medianos y grandes— cada mesa tiene un pequeño timbre o botón que puedes presionar para llamar a un camarero. Aunque claro, como en todas partes del mundo, lo usual es levantar la mano, hacer contacto visual o llamar verbalmente al mesero para recibir atención, en Corea basta con presionar el botón y esperar unos segundos a que el personal acuda a la mesa. Esta práctica se considera tan eficiente que muchos extranjeros que la prueban por primera vez la describen como una idea muy práctica, rápida y conveniente, e incluso hay quienes han dicho que, al volver a sus países de origen, la extrañan.

Por otra parte, en muchos restaurantes coreanos, no es raro que los clientes se refieran a los dueños o al personal con términos familiares como sajangnim (사장님, equivalente a “dueño/gerente”) o imonim (이모님, literalmente “tía” usada respetuosamente para mujeres que atienden). Este uso de palabras afectuosas puede parecer curioso o incluso íntimo para los extranjeros, pero refleja la cercanía y la forma cordial en que se concibe la atención al cliente en Corea, casi como si estuvieras siendo atendido por conocidos o familiares.

Otro elemento que despierta curiosidad es sin duda alguna el uso de tijeras en la mesa, especialmente en restaurantes de barbacoa coreana, donde las piezas de carne se cortan directamente con tijeras sobre la parrilla o en la mesa. Este gesto, que en otros países puede estar reservado a la cocina o a tareas domésticas, se considera sumamente práctico y eficiente, y muchos lo describen como una idea “ingeniosa” que facilita disfrutar la carne sin necesidad de un cuchillo tradicional. De hecho, muchos extranjeros que han experimentado esta práctica incluso han llegado a adoptar tijeras en sus propias casas tras regresar a sus países, convencidos de su utilidad.

Para recapitular, comer en un restaurante en Corea es una experiencia tan enriquecedora como sorprendente, pues hay cosas que pueden parecer raras —como compartir todos los platos, pagar en el mostrador, o esperar a que el mayor comience a comer— pero todo forma parte de una cultura gastronómica comunitaria y respetuosa, en la que la comida sirve como medio para compartir, conectar y mostrar consideración hacia los demás.