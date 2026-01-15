Jeongwol Daeboreum, la primera luna llena del año

Cada año, en el decimoquinto día del primer mes del calendario lunar, Corea celebra 정월대보름 (Jeongwol Daeboreum), la festividad de la primera luna llena del año. Este día marca simbólicamente el cierre del periodo del Año Nuevo Lunar y el comienzo pleno de un nuevo ciclo anual. Desde tiempos antiguos, la luna llena de Daeboreum ha sido percibida como un momento de especial poder: un instante en el que los deseos, la naturaleza y la comunidad se alinean para augurar salud, abundancia y estabilidad para los meses que vendrán.

Jeongwol Daeboreum tiene raíces profundas en la vida agrícola tradicional de Corea. En una sociedad dependiente de las estaciones, la observación de la luna y los ciclos naturales era esencial para anticipar el futuro de las cosechas. La primera luna llena del año simbolizaba plenitud, fertilidad y equilibrio, y se creía que su brillo podía influir directamente en la suerte individual y colectiva. Por eso, esta fecha no era solo una celebración, sino que estaba estrechamente ligada a la idea de comunidad. A diferencia de otras festividades más centradas en la familia nuclear, Jeongwol Daeboreum era tradicionalmente un evento compartido por aldeas enteras. Pues el hecho de comer los mismos alimentos, participar en los mismos rituales y mirar juntos la luna reforzaba la sensación de pertenencia y cooperación, valores fundamentales en la cultura coreana tradicional. El bienestar individual no se concebía separado del bienestar colectivo, y esta visión se refleja claramente en las costumbres asociadas a la fecha.

Como en toda fiesta, la comida ocupa un lugar central. Uno de los platos más representativos es el ogokbap (오곡밥), arroz preparado con cinco tipos distintos de granos, que simbolizan la abundancia y la diversidad de la cosecha futura. Comerlo en Jeongwol Daeboreum expresa el deseo de buena salud y prosperidad durante todo el año. Junto a él se consumen verduras secas rehidratadas, preparadas con antelación durante el invierno, una práctica que refleja la sabiduría tradicional de aprovechar los recursos disponibles y proteger el cuerpo de enfermedades estacionales.

Otra costumbre característica es comer bureom (부럼), una variedad de frutos secos como nueces, castañas, cacahuetes o piñones, que se rompen con los dientes por la mañana. Este gesto, aparentemente simple, encierra un significado simbólico. Es que se cree que ayuda a prevenir enfermedades, fortalecer los dientes y alejar la mala suerte. Del mismo modo, beber gwibalgisul, un licor frío de arroz, está asociado con la idea de “oír solo buenas noticias” durante el año, un deseo que revela la importancia otorgada a la palabra, la reputación y el destino compartido.

Los rituales con fuego son otro elemento clave de Jeongwol Daeboreum. En muchas regiones se sigue manteniendo la tradición de construir un daljip, una gran estructura de paja que se quema al caer la noche bajo la luna llena. El fuego simboliza purificación y renovación, ya que al arder, se cree que consume las desgracias del año anterior y abre el camino a la buena fortuna. Alrededor del fuego, las personas se reúnen, conversan, hacen peticiones y comparten el momento, reforzando los lazos sociales.

Asimismo se practican juegos tradicionales como el jwibulnori, en el que se hacen girar latas con brasas encendidas atadas a cuerdas. Este juego, además de espectacular, tenía un propósito agrícola, pues se creía que el fuego ahuyentaba insectos dañinos y protegía los campos. Estas prácticas muestran cómo lo lúdico, lo ritual y lo práctico convivían sin una separación clara en la vida tradicional coreana.

Jeongwol Daeboreum está lleno de pequeñas creencias populares transmitidas de generación en generación. Ver la luna llena lo antes posible ese día, pedir deseos, compartir comida con los vecinos o evitar discusiones son gestos que reflejan una mentalidad orientada a empezar el año con armonía y buenas energías. Más que supersticiones aisladas, estas costumbres forman parte de una visión del mundo en la que el comportamiento humano influye en el equilibrio general.