﻿EL POZO, de Pyun Hye Young

Con El Pozo, Pyun Hye Young —distinguida con el Premio Shirley Jackson— presenta una novela psicológica en la que el terror se mete debajo de la piel a pesar de no mostrar ninguna escena sangrienta. La historia va adentrándose en la oscuridad a través de una forma de escritura inquietante e incluso poética, mostrando con diferentes flash-backs una vida profundamente marcada por el arrepentimiento de los silencios pasados, por las frases que se quedaron sin decir o por la venganza y la continua sospecha hacia la familia. Más que lo que se dice, aquí importa lo que no es dicho.





En esta obra, Pyun disecciona la fragilidad de la clase media surcoreana y el horror de un cuidado que se ha convertido en cautiverio. A la vez explora el vacío mediante las sensaciones y los miedos de un hombre en cuya vida ha dejado un gran vacío la muerte de su esposa, así como las complejidades del duelo en la vida familiar. El protagonista, Ogi, queda completamente incapacitado por un accidente de coche y la historia comienza con él despertando en el hospital tiempo después del suceso. Su suegra se convierte en su principal cuidadora, aunque una tensión entre ellos comienza a latir a fuego lento sobre verdades tácitas e intenciones ocultas.





Los personajes se hablan entre sí con palabras vacías, dejando un aire constante de incertidumbre sobre la narrativa poco fiable que propone Ogi. En el centro de todo esto se encuentra un agujero simbólico, “el pozo”, que se cava en el jardín de la casa del protagonista. La carga temática sugiere que el pozo ha estado ahí desde siempre, como las tensiones enterradas bajo la superficie de la vida de Ogi. Así, este doble simbolismo como un lugar de crecimiento y uno de ausencia, permite a los lectores analizar la obra de Pyun Hye Young desde diferentes perspectivas, mientras que su prosa concisa resulta convincente con su naturaleza lacunar.