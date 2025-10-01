Rosé (Blackpink) giành giải Bài hát của năm tại Giải thưởng video âm nhạc MTV 2025

ⓒ THE BLACK LABEL





Thành viên Rosé (Blackpink) ngày 7/9 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ) đã cùng ngôi sao quốc tế Bruno Mars giành chiến thắng giải “Bài hát của năm” tại lễ trao giải Giải thưởng video âm nhạc MTV 2025 (MTV Video Music Awards, VMA, với bản hit “APT.” (viết tắt của Apartment, tạm dịch: Căn hộ). Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop chiến thắng giải thưởng này.





Xuất hiện trên sân khấu trong bộ váy vàng lộng lẫy, Rosé mở đầu bài phát biểu bằng câu nói “Thật không thể tin được”, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Bruno Mars vì đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng cô. Nữ ca sĩ cho biết chiến thắng lần này là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ cũng gửi lời nhắn đầy cảm xúc bằng tiếng Hàn, bày tỏ sự biết ơn và tình yêu thương tới nhà sản xuất Teddy và các thành viên Blackpink.





Rosé có tên trong danh sách đề cử ở 8 hạng mục của VMA năm nay, trong đó bao gồm những giải thưởng quan trọng như “Video của năm” và “Bài hát K-pop xuất sắc nhất” (Best K-pop).





Ở hạng mục “Bài hát K-pop xuất sắc nhất”, chiến thắng thuộc về thành viên cùng nhóm Blackpink, Lisa với ca khúc “Born Again” hợp tác cùng rapper người Mỹ Doja Cat và ca nhạc sĩ RAYE. Đây là năm thứ hai liên tiếp và lần thứ ba trong sự nghiệp Lisa nhận chiếc cúp này.