Thời trang và làm đẹp tại Bắc Triều Tiên

ⓒ KBS News

Khi nhắc đến thời trang của Bắc Triều Tiên, nhiều người thường nghĩ ngay đến trang phục truyền thống Hanbok, miền Bắc gọi là "Joseon-ot". Tập quán mặc "Joseon-ot" đã được đăng ký là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vào năm 2024. Tuy nhiên, các bộ trang phục với thiết kế tinh tế và màu sắc, chất liệu và họa tiết phong phú đang dần trở nên phổ biến hơn. Triển lãm trang phục mùa xuân 2025 đã được tổ chức vào hồi tháng 4 tại thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang), đã thu hút hơn 27.000 mẫu thiết kế từ khắp nơi trong nước. Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju, người thường xuyên đi giày cao gót, diện váy ngắn và các bộ trang phục với đa dạng màu sắc, đã trở thành hình mẫu mới cho phụ nữ Bắc Triều Tiên.





Bên cạnh các bộ quần áo do Nhà nước thiết kế, hệ thống thời trang tại Bắc Triều Tiên hiện đang ghi nhận sự tham gia ngày càng lớn của cả khu vực tư nhân. Người dân có thể đặt may trực tiếp hoặc mua tại chợ. Bắc Triều Tiên cũng bắt đầu ứng dụng công nghệ tăng cường thực tế ảo (AR) tại các triển lãm tạo cơ hội cho người dân trải nghiệm phong cách phù hợp với cơ thể. Truyền thông nước này còn hướng dẫn cách phối đồ dựa trên giới tính và vóc dáng. Ngoài việc chọn trang phục phù hợp với cá tính cá nhân, người dân miền Bắc cũng chú trọng đến sự hài hòa tổng thể từ túi xách, ghim cài áo, kẹp tóc, khăn choàng, cho đến trang điểm và kiểu tóc.





Cùng với thời trang, ngành mỹ phẩm Bắc Triều Tiên cũng đang phát triển một cách nhanh chóng. Bình Nhưỡng đã sản xuất ra các loại sản phẩm có thành phần tự nhiên như nhân sâm Koryo vùng Kaesong, collagen và các chiết xuất thảo dược, nhằm nâng cao hiệu quả cao trong dưỡng ẩm, chống lão hóa và bổ sung dưỡng chất. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un còn nhấn mạnh trang điểm là quyền lợi chính đáng của người dân trong xã hội xã hội chủ nghĩa văn minh.





Xu hướng trang phục và mỹ phẩm tại Bắc Triều Tiên cho thấy xã hội nước này đang có sự thay đổi, ngay cả trong khuôn khổ kiểm soát nghiêm ngặt của chế độ. Người dân nước này cũng bắt đầu thể hiện suy nghĩ và cá tính riêng thông qua thời trang, làm đẹp. Và những thay đổi do chính quyền miền Bắc thúc đẩy phát triển trong ngành công nghiệp thời trang và mỹ phẩm sẽ khiến xã hội Bắc Triều Tiên thay đổi ra sao thì vẫn cần phải theo dõi thêm.



