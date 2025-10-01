aespa ghi dấu trên quốc tế sau màn comeback với “Rich Man”

ⓒ SM Entertainment





Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ngày 12/9 tới (giờ địa phương) sẽ góp mặt trong chương trình tin tức buổi sáng phát sóng trực tiếp “Good Morning America” của đài ABC (Mỹ), sau khi có màn trở lại với album mini thứ 6 “Rich Man” vừa qua. Đây là lần thứ ba nhóm xuất hiện trên chương trình này kể từ lần đầu vào năm 2022 và lần thứ 2 vào năm 2023.





Nhóm cũng sẽ tham gia ghi hình trước cho chương trình trò chuyện nổi tiếng của Fox TV là “The Jennifer Hudson Show” do Jennifer Hudson, nghệ sĩ từng giành cả 4 giải thưởng lớn của làng giải trí Mỹ (giải Emmy, giải Grammy, giải Oscar, giải Tony) dẫn chương trình. Tại đây, nhóm sẽ trình diễn ca khúc mới “Rich Man” và có các phần trò chuyện liên quan.





Album mini thứ 6 “Rich Man” của aespa phát hành vào ngày 5/9 vừa qua và đã ghi nhận hơn 1,11 triệu bản đặt trước, nối dài thành tích 7 lần liên tiếp đạt mốc “triệu bản”. Album cũng nhanh chóng thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng toàn cầu như đứng số 1 trên bảng xếp hạng “Top Albums” của iTunes tại 14 quốc gia và khu vực.





Tại Trung Quốc, “Rich man” dẫn đầu cả các bảng xếp hạng của nhiều nền tảng, trong đó gồm bảng xếp hạng doanh số chung lẫn bảng xếp hạng doanh số đĩa mở rộng (EP) trên trang âm nhạc QQ Music, “K-pop” của Tencent Music. Đồng thời, album cũng đạt chứng nhận Bạch kim, với doanh thu vượt 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.400 USD).





Trong khi đó, tại Nhật Bản, album vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực của nền tảng AWA.





Bên cạnh đó, tờ nhật báo The Times (Thời báo) của Anh đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho tác phẩm mới của aespa, đánh giá 4 thành viên đã thể hiện các ca khúc với sự tự tin và vững chắc, phối hợp cùng đội ngũ sản xuất liên tục mang đến những giai điệu bắt tai. Bài báo đánh giá cao ý tưởng sáng tạo trong các ca khúc như “Bubble”, nhấn mạnh sự tinh tế trong ca khúc “Drift”, cho rằng dù album có khai thác một số yếu tố hyperpop (dòng nhạc pop pha trộn điện tử hiện đại, tốc độ nhanh, tiết tấu mạnh) trong hai ca khúc “To the Girls” và “Rich Man”, nhưng aespa đã chứng minh họ vốn dĩ là “một thế lực bất khả chiến bại”. Hãng tin của Anh cũng đồng thời chấm điểm album này ở mức cao nhất (3/3), mức đánh giá hiếm thấy đối với một album K-pop.