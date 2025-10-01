BoA và TVXQ hợp tác trong dự án nhạc phim truyền hình Nhật Bản

ⓒ SM Entertainment





Công ty giải trí SM Entertainment thông báo nữ ca sĩ BoA và nhóm nhạc nam TVXQ (hoặc DBSK) sẽ cùng tham gia thể hiện ca khúc nhạc phim (OST) cho bộ phim “すべての恋が終わるとしても” (tạm dịch “Ngay cả khi mọi tình yêu kết thúc”, tên tiếng Anh “Even if All Love Ends”) của đài ABC TV (Nhật Bản), lên sóng tập đầu tiên vào lúc 10 giờ 15 phút tối ngày 12/10 tới. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ hàng đầu châu Á cùng thu âm một ca khúc chung, nên ngay khi thông tin được công bố, dự án đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại Nhật Bản.





Ca khúc mới mang tên“あなたをかぞえて／Anatawo Kazoete”được giới thiệu là một bản ballad giàu cảm xúc, gây ấn tượng với sự hòa quyện hoàn hảo giữa giọng hát của BoA và TVXQ. Thông qua cảm xúc da diết về sự chia ly và những nỗi niềm dang dở, ca khúc được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức cuốn hút và chiều sâu cảm xúc cho bộ phim.





BoA chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên phát hành một ca khúc hợp tác chính thức cùng TVXQ sau hơn 20 năm hoạt động song hành. Thành viên TVXQ là Yunho cũng bày tỏ sự háo hức khi tham gia hát nhạc phim Nhật Bản sau một thời gian dài, nhất là khi có cơ hội hợp tác cùng tiền bối BoA, và cho biết đã nỗ lực hết mình để truyền tải trọn vẹn sức hút của cả ba giọng ca vào ca khúc này. Thành viên Changmin cũng nhận định việc hiện thực hóa màn kết hợp này là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời kỳ vọng ca khúc sẽ trở thành một bản song ca mà nhiều khán giả có thể cùng hát theo.