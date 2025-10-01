BabyMonster vượt mốc 10 triệu lượt đăng ký trên YouTube

ⓒ YG Entertainment





Công ty giải trí YG Entertainment chiều ngày 9/9 công bố lượt đăng ký trên kênh YouTube chính thức của nhóm nhạc nữ BabyMonster đã vượt mốc 10 triệu. Thành tích này được thiết lập chỉ sau khoảng 1 năm 5 tháng kể từ ngày nhóm chính thức ra mắt vào tháng 4/2024, nhanh hơn bất kỳ nhóm nhạc nữ K-pop nào trước đó. Với kết quả này, BabyMonster hiện xếp thứ ba trong số các nhóm nhạc nữ K-pop có nhiều người theo dõi nhất trên nền tảng.





Việc đạt được thành tích trên khi chỉ mới bước sang năm hoạt động thứ hai cho thấy sức hút đặc biệt của nhóm nhạc nữ tân binh này. BabyMonster được đánh giá là đang mở rộng tầm ảnh hưởng trên YouTube, nền tảng được coi là trung tâm của thị trường âm nhạc toàn cầu, với tốc độ lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ quốc tế.





Mặc dù chưa có thêm hoạt động album riêng, nhóm vẫn duy trì được độ nóng và liên tục thu hút thêm người theo dõi. Sự ra mắt của chuỗi nội dung chương trình thực tế đầu tiên mang tên “Baemon House” từ ngày 5/9 vừa qua cũng được xem là yếu tố thúc đẩy, tạo đà cho đà tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ.





Không chỉ số lượng người đăng ký, lượt xem video cũng chứng minh vị thế “nữ hoàng YouTube thế hệ mới” của nhóm. Tính đến ngày 15/9, BabyMonster đã sở hữu 11 video vượt mốc trăm triệu lượt xem, với tổng số lượt xem tích lũy vượt 5,4 tỷ lượt. Các sản phẩm âm nhạc, video biểu diễn cũng như hậu trường đều dễ dàng cán mốc hàng triệu lượt xem.





Trong khi đó, nhóm sẽ trở lại với album mini thứ hai vào ngày 10/10 tới. Album bao gồm bốn ca khúc với ca khúc chủ đề “We Go Up”, cùng “Psycho”, “Supa Dupa Luv” và “Wild”. Bài hát chủ đề “We Go Up” mang màu sắc hiphop mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của BabyMonster trên hành trình vươn tới những nấc thang cao hơn và hứa hẹn sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả.