RIIZE trở thành nhóm nhạc nam K-pop tiến vào Tokyo Dome với thời gian nhanh nhất

Nhóm nhạc nam Riize vừa tổ chức thành công ba đêm diễn trong chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên “Riizing Loud” vào ba ngày 13-15/9 tại Nhà thi đấu số 1, sân vận động quốc gia Yoyogi, Tokyo (Nhật Bản), thu hút hơn 33 ngàn khán giả tham dự. Đặc biệt hơn, trong lúc chúc mừng sinh nhật thành viên Sungchan ở phần kết thúc đêm diễn đầu tiên, nhóm đã bất ngờ thông báo về ba buổi biểu diễn đặc biệt tại sân vận động mái vòm Tokyo Dome vào các ngày 21-23/2/2026, nhận được phản ứng bùng nổ từ người hâm mộ.





Đáng chú ý hơn, với việc tổ chức 3 đêm diễn tại Tokyo Dome vào tháng 2 năm sau chỉ hơn hai năm kể từ khi ra mắt (9/2023), thì đây là khoảng thời gian tiến vào thánh địa Tokyo Dome nhanh nhất của một nhóm nhạc nam K-pop, minh chứng cụ thể cho sự nổi tiếng của nhóm như một “đỉnh lưu” không chỉ với người hâm mộ trong nước và cả thế giới.





Thông báo này của nhóm cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều hãng truyền thông lớn tại Nhật Bản như Sankei Sports, Sports Nippon, Sports Hochi, Nikkan Sports, Daily Sports, thành tựu đáng chú ý của nhóm tại thị trường Nhật Bản.





Theo Hiệp hội công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ), Riize chính là nhóm nhạc đầu tiên ra mắt từ năm 2023 về sau đạt được chứng nhận Vàng cho ở hạng mục lượt phát nhạc số (Streaming), với ca khúc “Get A Guitar”. Cùng với đó, đĩa đơn tiếng Nhật của nhóm là “Lucky” còn đạt chứng nhận Bạch kim cho doanh số tích lũy đĩa đơn và album ở hạng mục Đĩa Vàng. Còn album đầu tay “ODYSSEY” cũng đạt được chứng nhận Vàng, mang lại nhiều kỳ vọng cho sự phát triển không ngừng và sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ địa phương dành cho nhóm.