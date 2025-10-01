Seventeen tiếp tục thể hiện sức hút vững chắc bất chấp thời kỳ nhập ngũ của một số thành viên

ⓒ PLEDIS Entertainment

Trong bối cảnh một số thành viên của nhóm đang trong thời kỳ thực hiện nghĩa vụ quân sự, Seventeen ngày 13-14/9 đã gặp gỡ với khoảng 54.000 người hâm mộ trong hai buổi diễn tại Incheon (Hàn Quốc), trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên “NEW_”. Vé của hai đêm diễn đã được bán hết ngay trong ngày mở bán trước, khẳng định sự nổi tiếng vững chắc của nhóm.





Các thành viên của Seventeen hiện đang trải qua thời kỳ nhập ngũ như thành viên Jeonghan (nhập ngũ tháng 9/2024), Wonwoo (4/2025). Woozi và Hoshi thì lần lượt nhập ngũ vào ngày 15, 16/9.





Tên của tour diễn là “NEW_” không chỉ thể hiện quyết tâm của Seventeen trong việc chinh phục những thử thách mới để kỷ niệm 10 năm ra mắt, mà còn là tiềm năng phát triển vô hạn của nhóm trong tương lai, và sự cam kết vững chắc này còn được thể hiện qua danh sách các bài hát trong hai đêm diễn.





Seventeen đã lấp đầy sân vận động qua hơn 30 bài hát từ những ca khúc hit đình đám của nhóm, đến cả những phần trình diễn solo của các thành viên với những thể loại đa dạng từ Hip-hop, R&B, Rock, Ballad, EDM, Pop, thể hiện khả năng âm nhạc ngày càng được mở rộng của nhóm.