Cung thiếu nhi tại Bắc Triều Tiên được xây dựng từ năm 1961 theo đề xuất của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung), nhằm tạo không gian học tập và sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh nước này. Đây là nơi đào tạo ra nhiều nhân tài của Bắc Triều Tiên về khoa học, nghệ thuật, thể thao và văn hóa, đồng thời cũng là công cụ giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh miền Bắc. Hai cung thiếu nhi tiêu biểu nhất là cung thiếu nhi Mangyongdae và cung thiếu nhi Bình Nhưỡng, với quy mô lớn, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên trình độ cao.





Ngoài ra, các cung thiếu nhi này còn có hệ thống trường trực thuộc như trường Trung học số 1 Kumsong và trường Trung học số 2 Kumsong. Rất nhiều nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng của miền Bắc đều xuất thân từ đây. Thậm chí, Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên Ri Sol-ju cũng từng là một tài năng âm nhạc, tốt nghiệp tại trường Kumsong. Những ngôi trường này được xem là “tấm vé bảo đảm thành công”, vì những học sinh sau khi ra trường sẽ được nắm giữ nhiều vị trí then chốt trong quân đội, đảng và chính quyền miền Bắc.





Tuy nhiên, việc giành suất vào các cung thiếu nhi cũng diễn ra rất khốc liệt, chủ yếu dành cho giới quan chức cấp cao và tầng lớp giàu có mới nổi mang tên Donju (có nghĩa là “chủ tiền”, chỉ những người tích lũy tài sản thông qua chợ tư nhân). Điều này đã gây ra bất bình đẳng trong xã hội miền Bắc. Dù vậy, sự nổi lên của quan niệm cho rằng “tài năng quan trọng hơn xuất thân” cũng cho thấy xã hội Bắc Triều Tiên đang dần coi trọng thực lực. Trong bối cảnh đó, cung thiếu nhi, “cung điện ước mơ” của học sinh Bắc Triều Tiên đang trở thành biểu tượng của việc thăng tiến địa vị xã hội thông qua tài năng. Tuy nhiên, liệu nơi này sẽ thay đổi nền giáo dục và xã hội miền Bắc ra sao thì vẫn là điều đáng được quan tâm và theo dõi.