Rosé (Blackpink) tiếp tục viết nên lịch sử K-pop với ca khúc “APT.”

Nền tảng chia sẻ video toàn cầu YouTube ngày 18/9 công bố video ca nhạc (MV) của ca khúc “APT.” (viết tắt của “Apartment”, tạm dịch: Căn hộ) của Rosé (Blackpink) đã vượt hơn 2,3 tỷ lượt xem. Thành tích này được ghi nhận chỉ sau chưa đầy một năm từ khi MV ra mắt vào ngày 18/10 năm ngoái, đánh dấu cột mốc hiếm có trong lịch sử K-pop.





Với kỷ lục trên, Rosé đã trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên sở hữu đồng thời một MV solo và một MV nhóm vượt mốc 2 tỷ lượt xem. Đây cũng là lần đầu tiên một sản phẩm solo của thành viên Blackpink đạt được thành tích này. Ngoài ra, Rosé còn phá vỡ kỷ lục MV K-pop cán mốc 2 tỷ lượt xem trong thời gian ngắn nhất, vượt qua thành tích từng được thiết lập bởi ca khúc“Gangnam Style”của ca sĩ Psy và ca khúc“Dynamite”của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).





Ca khúc “APT.”là màn kết hợp giữa Rosé và ngôi sao quốc tế Bruno Mars, gây tiếng vang lớn ngay từ khi phát hành vào tháng 10/2024 khi liên tiếp thống trị các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Bài hát còn ra mắt ở hạng 8 trên bảng xếp hạng “Hot 100” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) và sau đó vươn lên đến vị trí thứ 3. Thành công này giúp nữ ca sĩ có tên trong danh sách “100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2025” do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn.





Vào ngày 7/9 vừa qua, Rosé còn nối dài chuỗi thành tích của mình khi trở thành ca sĩ K-pop đầu tiên giành chiến thắng giải “Bài hát của năm” tại lễ trao giải Giải thưởng video âm nhạc MTV 2025 (MTV Video Music Awards, VMA).