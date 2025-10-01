Văn hóa tang lễ truyền thống của người Hàn Quốc xưa

Giờ đây, tang lễ đã trở thành việc cá nhân nhưng xưa kia ở Hàn Quốc, trong nền văn hoá cộng đồng, tình làng nghĩa xóm sâu nặng thì khi gia đình nào có tang thì việc tang lễ trở thành việc làng, nhà nhà người người đều xúm lại giúp đỡ và an ủi gia chủ. Con người được sinh ra từ đất, cuối cùng cũng sẽ trở về với đất. Ai cũng mong muốn có một kết thúc đàng hoàng tốt đẹp. Chiếc kiệu dùng để khiêng quan tài tới nơi chôn cất được gọi là Sangyeo. Thời xưa, người Hàn Quốc trang trí kiệu đưa tang bằng các loại hoa giấy và nhiều hình cắt dán khác với màu sắc rất sặc sỡ, và thường có hơn 10 người trai tráng trong gia đình họ mạc hay người thân quen sẽ đặt kiệu lên vai khiêng ra đồng. Làm như thế cũng là một cách thỏa mãn ước nguyện của người dân nghèo là mong ước có được người hầu kẻ hạ và được đưa rước võng lọng trên con đường cuối đời. Vừa để đội khiêng kiệu bước đi nhịp nhàng ăn khớp, vừa để cùng cầu nguyện cho người đã khuất, người ta hát bài Sangyeosori (hò đưa tang). Người nào hát giỏi sẽ được cử làm người cầm trịch, số còn lại sẽ hò vế sau. "Hồn người đã khuất nay bước lên kiệu để đi về nơi an nghỉ cuối cùng" là câu chúc văn mở đầu của khúc hát. Nghi lễ tiễn đưa người đã khuất cũng là sự chi tay vĩnh viễn với thế gian, rằng

Mặt trời lặn nơi núi Tây, ngày mai lại sẽ mọc,

Nhưng đời người một khi đã đi thì thật khó quay trở lại.

Hỡi chàng trai tuổi thanh xuân, xin hãy lắng nghe đôi lời,

Đừng cười mái tóc bạc, vì tháng năm trôi đi không hẹn ước,

Người nào chẳng sẽ già, ta nào chẳng sẽ già.

Khúc hát Sangyeosori (hò đưa tang) nhắc nhở con người rằng đời người là vô thường, cần phải biết quý trọng thời gian, để khi còn trẻ dù chỉ một ngày cũng sống không hối tiếc, làm nhiều việc thiện lành. Trong quá trình đó, già trẻ gái trai trong làng cùng tham dự, và từ đó mọi người tự nhiên học được rằng trong cuộc sống luôn có sự hiện diện của cái chết, biến nghi lễ đưa tang thành một bài học giáo dục sâu sắc.





