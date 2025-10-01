Slowbooks tích cực học hỏi mô hình Hàn Quốc nhằm phát triển sách tranh Việt Nam

Trong lĩnh vực xuất bản thiếu nhi, sách tranh là thể loại phát triển rất mạnh mẽ tại Hàn Quốc, được đánh giá cao cả về nội dung lẫn giá trị nghệ thuật-giáo dục, nhưng ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ. Slowbooks, một trong những đơn vị tiên phong trong xuất bản sách tranh tại Việt Nam, đã tích cực học hỏi từ mô hình Hàn Quốc để mở rộng hướng đi riêng. Tháng 6 vừa qua, công ty Slowbooks đã tổ chức thành công Slow Study Tour - chương trình học tập và khám phá về xuất bản thiếu nhi Hàn Quốc.





Đây là năm thứ hai đơn vị tổ chức tour học tập, khám phá sách tranh thiếu nhi tại Hàn Quốc, đưa 12 học viên người Việt tới thăm các hiệu sách độc lập, thư viện, nhà xuất bản, mô hình cà phê sách và tổ chức book fair ở thủ đô Seoul, trước khi hòa mình vào Lễ hội sách tranh quốc tế Jeonju (Jeonju International Picturebook Festival) tại tỉnh Bắc Jeolla. Đặc biệt, năm nay Slow Study Tour Korea đã mở rộng thành một chương trình riêng ở đảo Jeju, nắm bắt sự nở rộ của làn sóng xuất bản độc lập tại hòn đảo xinh đẹp này.





Mời quý thính giả gặp gỡ chị Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, nhà sáng lập của Slowbooks, để hiểu thêm về chương trình Slow Study Tour Korea cùng nỗ lực đưa sách tranh đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam.