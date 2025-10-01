Xôn xao loạt công ty quản lý của một số nghệ sĩ Hàn Quốc hoạt động mà chưa đăng ký kinh doanh

ⓒ GAINDAL ENT, YONHAP News, Very Cherry, SKJaewon

Theo nguồn tin trong ngành âm nhạc Hàn Quốc, thời gian gần đây nhiều công ty quản lý của một số nghệ sĩ bị phát hiện chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật đại chúng. Sự việc gây xôn xao khi hàng loạt tên tuổi như ca sĩ kiêm diễn viên nhạc kịch Ok Joo-hyun, diễn viên Kang Dong-won, ca sĩ Song Ga-in, Sung Si-kyung, Kim Wan-sun, hay nữ rapper CL (2EN1) đều bị nhắc đến.





Tiêu biểu là công ty quản lý Gaindal Entertainment do anh trai của nữ ca sĩ Song Ga-in giữ chức giám đốc nội bộ (theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp), được thành lập từ tháng 9 năm ngoái nhưng chưa tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đại chúng. Đại diện công ty giải trí JG Star, đơn vị phụ trách hoạt động của Song Ga-in cho biết JG Star chỉ tiếp nhận hoạt động quản lý sau khi Gaindal thành lập, không nắm rõ tình trạng pháp lý này, đồng thời khẳng định Gaindal trong hôm nay đã bắt đầu tiến hành thủ tục đăng ký.





Ngoài ra, công ty quản lý AA Group do nam diễn viên Kang Dong-won đồng sáng lập (2023), hay KW Sunflower của ca sĩ Kim Wan-sun (hoạt động từ năm 2020) nhưng đến nay cũng đều chưa đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đại chúng.





Công ty quản lý cá nhân Very Cherry do nữ rapper CL thành lập năm 2020 cũng trong tình trạng tương tự. Đại diện công ty cho biết gần đây mới phát hiện vấn đề và đang khẩn trương tiến hành các thủ tục liên quan. Cùng vướng vào tranh cãi tương tự, ca sĩ Ok Joo-hyun giải thích công ty TOI Entertainment (4/2022) do cô thành lập do thiếu hiểu biết về thủ tục hành chính nên một số bước trong quá trình đăng ký đã bị bỏ sót.





Khác với các nghệ sĩ trên, trường hợp công ty SK Jaewon của nam ca sĩ Sung Si-kyung được thành lập một cách hợp pháp theo đúng thủ tục (2/2011) từ trước khi quy định liên quan được ban hành. Phía công ty giải thích đã không kịp thời nắm bắt được việc phải đăng ký theo đúng nghĩa vụ nên chưa thực hiện thủ tục.