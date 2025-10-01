Ban nhạc indie Nhật Bản vướng tranh cãi đạo nhạc của cố ca sĩ Kim Kwang-seok

ⓒ KBS News

Theo thông tin từ làng nhạc Hàn Quốc ngày 19/9, ca khúc mới “山步/Sanbo” (tạm dịch “Sơn bộ”) của ban nhạc indie Nhật Bảnス-パ-登山部 (Super Climbing Club) phát hành hôm 10/9 vừa qua được nhận xét có nhiều đoạn giai điệu chính khá giống với bài hát nổi tiếng “바람이 불어오는 곳” (Nơi gió thổi về) của cố ca nhạc sĩ Kim Kwang-seok (Hàn Quốc).





Trên kênh YouTube chính thức của Super Climbing Club, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng tác phẩm này giống như một bản làm lại (remake) và thậm chí nếu giới thiệu là bản remake thì công chúng Hàn Quốc lẫn Nhật Bản cũng tin.





Trước làn sóng tranh cãi, Super Climbing Club đã lên tiếng phản hồi trực tiếp bằng tiếng Hàn trên phần bình luận YouTube, thừa nhận sau khi đọc ý kiến khán giả mới lần đầu nghe ca khúc “바람이 불어오는 곳”. Tuy nhiên, ban nhạc khẳng định không hề biết đến tác phẩm nổi tiếng này của Hàn Quốc trong quá trình sáng tác. Super Climbing Club nhìn nhận nghiêm túc rằng cả hai ca khúc có phần tương đồng về một phần giai điệu xuất phát từ hình ảnh đi bộ trong núi.





Super Climbing Club cho biết “山步” là ca khúc được sáng tác từ cảm hứng về sự thư thái và phong phú trong tâm hồn khi con người hòa mình vào thiên nhiên. Ban nhạc nhấn mạnh tranh cãi lần này giúp họ biết đến một nhạc phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, đồng thời cảm nhận rõ hơn sức mạnh gắn kết xuyên biên giới của âm nhạc. Nhóm bày tỏ sự tôn kính đối với cố ca sĩ Kim Kwang-seok và cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong các sáng tác sau này.





Ca khúc “바람이 불어오는 곳” nằm trong album thứ 4 phát hành năm 1994 của ca nhạc sĩ Kim Kwang-seok. Bài hát này nhiều lần được sử dụng làm nhạc phim truyền hình, đồng thời được nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện lại và vẫn duy trì sức hút với công chúng qua nhiều thế hệ.