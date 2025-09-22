Ngôi sao như vàng như bạc của tôi (My Troublesome Star)





Tên tiếng Hàn: 금쪽같은 내 스타

Thể loại: Phim truyền hình hài hước, lãng mạn

Diễn viên: Uhm Jung-hwa, Song Seung-heon, Lee El, Oh Dae-hwan, Cha Cheong-hwa, Hyun Bong-sik

Đạo diễn: Choi Young-hoon

Kịch bản: Park Ji-ha

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 18/08/2025 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Một bộ phim hài lãng mạn đầy nước mắt và nước mũi về một ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc đột nhiên trở thành một phụ nữ trung niên bình thường.





Bong Cheong-ja, diễn viên Uhm Jung-hwa

Bong Cheong-ja bị xem là một phụ nữ trung niên tự nhận mình là ngôi sao hàng đầu Im Se-ra. Trên đường về nhà sau khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô khẳng định gặp tai nạn xe hơi và tỉnh dậy thấy mình đang ở năm 2025, thời điểm mà 25 năm đã trôi qua. Nhưng điều bất công hơn hết là Cheong-ja đã mất đi vị trí của mình! Với sự giúp đỡ của Dokgo Cheol, một tên cảnh sát giao thông hay nịnh bợ, Cheong-ja một lần nữa dấn thân vào thế giới giải trí khắc nghiệt, tìm kiếm lại thời gian và vị trí đã mất.





Dokgo Cheol, diễn viên Song Seung-heon

Quyết tâm bằng mọi giá sẽ kết hôn trước 40 tuổi, nhưng Dok-go Cheol hiện tại vẫn là một cảnh sát U50 độc thân. Anh từng là cảnh sát hình sự đầy năng nổ và nhiệt huyết nhưng sau một loạt vụ việc đã bị giáng chức, thuyên chuyển công tác sang đội cảnh sát giao thông. Và rồi anh gặp được Bong Cheong-ja, một người phụ nữ tự xưng mình là ngôi sao hàng đầu Im Se-ra.





Go Hee-young, diễn viên Lee El

Trải qua những vai phụ, giờ đây Go Hee-young đã vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. 25 năm trước, cô đảm nhận vai chính thay thế Im Se-ra, người đột nhiên biến mất. Kể từ đó, cô liên tục đóng vai chính trong nhiều bộ phim ăn khách và cuối cùng giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên của Hàn Quốc tại Liên hoan phim Cannes. Hee-young đang tận hưởng một cuộc sống mà nhiều người ghen tị. Thế nhưng bất chợt, người phụ nữ tên Im Se-ra lại xuất hiện.





Kang Du-won, diễn viên Oh Dae-hwan

25 năm trước Kang Du-won một quản lý của Im Se-ra, từng khổ sở với biết bao đêm khóc lóc, tự hỏi liệu mình có nên rời khỏi ngành giải trí vì những trò hề mà Im Se-ra gây ra hay không. Nhưng giờ đây anh đã thành công, trở thành người đứng đầu một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Nhưng... Im Se-ra ấy đã tái xuất sau 25 năm?