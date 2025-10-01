Toàn bộ thành viên ITZY tái ký hợp đồng với JYP

ⓒ JYP Entertainment





Công ty giải trí JYP Entertainment ngày 20/9 thông báo toàn bộ 5 thành viên của nhóm nhạc nữ ITZY đều đã gia hạn hợp đồng với công ty trước khi hợp đồng của nhóm kết thúc vào đầu năm tới.





Công ty cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ để ITZY tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện để từng thành viên phát huy tối đa năng lực thông qua nhiều hoạt động đa dạng. Nhóm nữ này cũng đã trực tiếp chia sẻ tin vui này với người hâm mộ tại buổi fanmeeting chính thức lần thứ tư diễn ra ngày 20/9 vừa qua tại KBS Arena, Seoul.





ITZY ra mắt vào tháng 2/2019, từng ghi dấu ấn khi album mini “CHECKMATE” đạt hạng 8 trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard. Năm ngoái, nhóm cũng thực hiện chuyến lưu diễn thế giới lần thứ hai mang tên “BORN TO BE” với 32 buổi diễn tại 28 khu vực trên toàn thế giới. ITZY dự kiến sẽ gặp gỡ người hâm mộ ở fanmeeting tại Nhật Bản từ ngày 11-13/10.