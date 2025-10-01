BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt tại Lễ hội âm nhạc Coachella 2026

ⓒ THE BLACK LABEL, Galaxy Corporationl, RND Company

Nhóm nhạc BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm tới bằng màn trình diễn đặc biệt tại Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật thung lũng Coachella (Coachella Valley Music and Arts Festival). Nhóm sẽ xuất hiện trên sân khấu chính vào ngày 12 và 19/4/2026 (giờ địa phương) tại California (Mỹ).





Đây là hoạt động chính thức đầu tiên được nhóm công bố trước thềm kỷ niệm 20 năm ra mắt, đồng thời cũng là sự kiện đầy ý nghĩa khi đánh dấu lần đầu nhóm góp mặt trên sân khấu lễ hội này. Phía BIGBANG chia sẻ sân khấu lần này sẽ là phát súng mở màn cho 20 năm hoạt động của nhóm, đồng thời sẽ được ghi vào lịch sử như một màn trở lại huyền thoại trên một trong những sân khấu được mong đợi nhất thế giới.