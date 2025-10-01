Phần 26: Từ di sản văn hóa Hàn Quốc đến di sản chung của nhân loại

Ý nghĩa của di sản thế giới do UNESCO công nhận Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên mang giá trị phổ quát của nhân loại. Theo Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (gọi tắt là Công ước Di sản thế giới) năm 1972, UNESCO thẩm định và công nhận các di sản có giá trị văn hóa, thiên nhiên và lịch sử xuất sắc. Việc được công nhận không chỉ khẳng định giá trị quốc tế, nâng cao niềm tự hào văn hóa, thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội nhận hỗ trợ quốc tế cho công tác bảo tồn di sản.





Các di sản văn hóa được UNESCO công nhận vào năm 1995 : Động Thạch Quật và chùa Phật Quốc, Điện Tàng kinh bản tại chùa Hải Ấn, Tông Miếu

ⓒ KBS

Di sản thế giới của Hàn Quốc Hàn Quốc gia nhập Công ước Di sản thế giới của UNESCO vào năm 1988 và đến năm 1995, các di sản động Seokgul (Thạch Quật) và chùa Bulguk (Phật Quốc), Janggyeong Panjeon (Điện Tàng kinh bản) tại chùa Haein (Hải Ấn) và Jongmyo (Tông Miếu) đã chính thức được công nhận là di sản thế giới đầu tiên. Chùa Phật Quốc là kiệt tác kiến trúc hiện thực hóa thế giới Phật pháp. Động Thạch Quật tái hiện khoảnh khắc Đức Phật đạt đến giác ngộ. Điện Tàng kinh bản là công trình kiến trúc bằng gỗ từ thế kỷ XIII, có hệ thống điều tiết gió tự nhiên để bảo quản bộ Palmandaejanggyeong (Bát vạn đại trường kinh). Tông Miếu là nơi thờ các vua và hoàng hậu triều Joseon, nổi bật với kiến trúc đơn giản và các nghi lễ trang nghiêm. Sau đó, cung Changdeok (Xương Đức), pháo đài Hwaseong (Hoa Thành), quần thể lăng tẩm triều đại Joseon, hệ thống ống dung nham và đảo núi lửa Jeju... cũng đã được công nhận. Hiện nay, Hàn Quốc đã có 17 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới.





Âm nhạc tế lễ Tông Miếu

ⓒ KBS

Di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu thế giới của Hàn Quốc Trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại do UNESCO công nhận, văn hóa truyền thống Hàn Quốc nổi bật với Jongmyojeryeak (Âm nhạc tế lễ Tông Miếu) được biểu diễn trong Jongmyojerye (Tế lễ Tông Miếu) cùng các di sản như hát kể chuyện Pansori, văn hóa muối kimchi Kimjang và dân ca Arirang... Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn có 20 di sản tư liệu được UNESCO công nhận, bao gồm “Hunminjeongeum” (Huấn dân chính âm), “Joseonwangjo Sillok” (Joseon vương triều thực lục), “Jikjisimcheyojeol” (Trực chỉ tâm thể yếu tiết, viết tắt là "Jikji" (Trực chỉ)) và tư liệu về Phong trào vận động dân chủ 18/5 ở Gwangju... ghi nhận giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc.





Bản in Trực chỉ tâm thể yếu tiết và Cuốn Huấn dân chính âm

ⓒ KBS

Hát kể chuyện Pansori và tư liệu chương trình phát sóng đặc biệt của Đài KBS

“Đi tìm gia đình bị ly tán”

ⓒ KBS

Hàn Quốc đóng góp vào việc bảo vệ di sản thế giới Nhân dịp bản in Jikji (Trực chỉ) được công nhận là di sản tư liệu thế giới, Giải thưởng Jikji đã được UNESCO quyết định lập ra vào năm 2004 do thành phố Cheongju trao tặng. Năm 2023, Trung tâm Di sản tư liệu quốc tế đầu tiên trên thế giới đã được thành lập tại Cheongju. Tiếp đó, kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới năm 2026 sẽ được tổ chức tại thành phố Busan. Bên cạnh đó Hàn Quốc chủ động hỗ trợ thông qua các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để bảo vệ di sản văn hóa tại các nước đang phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ di sản của nhân loại.



