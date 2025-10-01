Hybe thành lập công ty con tại Ấn Độ, hướng đến thị trường 1,4 tỷ dân

ⓒ HYBE

Công ty giải trí Hybe ngày 23/9 công bố đã hoàn tất việc đăng ký thành lập công ty con Hybe India tại Mumbai, Ấn Độ trong tháng này. Đây sẽ là trụ sở thứ năm của Hybe tại nước ngoài sau Nhật Bản, Mỹ, Mỹ Latinh và Trung Quốc.





Với sứ mệnh đưa tiếng nói của Ấn Độ trở thành câu chuyện toàn cầu, mục tiêu của Hybe India là khám phá và nuôi dưỡng các nghệ sĩ tài năng tại Ấn Độ, đồng thời kết nối những tài năng ấy với thế giới.





Để đạt được điều này, Hybe India sẽ có kế hoạch tuyển chọn nghệ sĩ thông qua các buổi thử giọng tại địa phương và thiết lập một hệ thống đào tạo tối ưu cho Ấn Độ. Công ty cũng sẽ tích cực hỗ trợ các hoạt động tại Ấn Độ cho các nghệ sĩ trực thuộc Hybe.





Là quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1,46 tỷ người, Ấn Độ chính là một thị trường màu mỡ và hết sức tiềm năng cho K-pop. Từ năm 2018 – 2023, nhu cầu nghe nhạc K-pop trực tuyến tại Ấn Độ đã tăng 362%. Với sự phát triển của Internet, điện thoại thông minh, cùng khả năng tiếp cận các dịch vụ trực tuyến được cải thiện, nhu cầu tiêu thụ K-pop đang ngày càng tăng trưởng nhanh chóng.





Việc thành lập Hybe India là một phần chiến lược của Hybe nhằm mục đích dẫn đầu thị trường địa phương bằng cách phát triển các doanh nghiệp phù hợp với văn hóa và đặc điểm địa phương. Chiến lược này tập trung vào việc khám phá và nuôi dưỡng các nghệ sĩ địa phương đẳng cấp thế giới bằng cách điều chỉnh hệ thống K-pop cho phù hợp với thị trường bản địa.