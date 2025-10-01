Stray Kids đứng đầu về doanh số album vật lý tại Mỹ năm 2025

ⓒ JYP Entertainment

Công ty khảo sát dữ liệu ngành công nghiệp giải trí Luminate (Mỹ) công bố album phòng thu đầy đủ thứ tư “KARMA”phát hành ngày 22/8 của nhóm nhạc nam Stray Kids đã tiêu thụ 392.899 bản tại thị trường Mỹ (thống kê từ 3/1-18/9). Thành tích này đã đưa Stray Kids trở thành nhóm nhạc dẫn đầu về doanh số album vật lý tại Mỹ trong năm 2025.





Ngoài ra, tổng doanh số album vật lý và kỹ thuật số của Stray Kids trong năm 2025 cũng đã vượt mốc 1 triệu bản, giúp nhóm trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên đạt thành tích này trong năm nay. Đây đồng thời cũng là năm thứ hai liên tiếp nhóm vượt qua cột mốc ấn tượng trên.





Trước đó, với album “KARMA”, Stray Kids đã phá kỷ lục doanh số tuần đầu tại Mỹ của chính mình và trực tiếp vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200”của trang âm nhạc uy tín Billboard. Đây là lần thứ bảy nhóm giành ngôi Quán quân trên bảng xếp hạng này, đồng thời ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trên toàn cầu sở hữu bảy sản phẩm âm nhạc liên tiếp đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng “Billboard 200”trong suốt 70 năm tồn tại của bảng xếp hạng.





Mặt khác, Stray Kids sẽ tổ chức hai đêm concert nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới “dominATE”vào ngày 18-19/10 tới tại Incheon. Đêm diễn ngày 19/10 sẽ được phát sóng trực tuyến trả phí thông qua nền tảng Beyond LIVE.