Ngự trù của bạo chúa (Bon Appetit, Your Majesty)





Tên tiếng Hàn: 폭군의 셰프

Thể loại: Phim truyền hình lãng mạn, giả tưởng

Diễn viên: Lim Yoon-a, Lee Chae-min, Kang Han-na

Đạo diễn: Jang Tae-you

Kịch bản: fGRD

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 23/08/2025 ~ 28/09/2025

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Bộ phim kể về cuộc sống sinh tồn của nữ đầu bếp xuyên không về thời Joseon (thế kỷ XIV đến XIX) và gặp phải vị vua được cho là kẻ bạo chúa tồi t /ệ nhất lịch sử vương triều Joseon và cũng là người sở hữu vị giác tuyệt mỹ.





Yeon Ji-yeong, diễn viên Lim Yoon-a

Yeon Ji-yeong về thăm Hàn Quốc sau khi chiến thắng một cuộc thi ẩm thực hàng đầu nước Pháp, mang theo cả cuốn sách cổ mà bố nhờ mang về. Nhưng rồi một điều khó tin đã xảy ra. Trong phòng vệ sinh máy bay, cuốn sách trong túi xách mà Ji-yeong mang theo đột nhiên mở ra, sau đó cô thấy mình đã xuyên không về quá khứ. Cô đã mang tâm thế sẵn sàng để trở thành bếp trưởng tại một nhà hàng ba sao Michelin ở Paris (Pháp), nhưng giờ đây lại rơi vào một mớ hỗn độn, còn gặp phải vị vua bạo chúa tồi tệ nhất mọi thời đại!





Yi Heon, diễn viên Lee Chae-min

Yi Heon may mắn sinh ra đã là Thái tử, một vị vua tương lai. Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu. Khi anh lên 8, thân mẫu của Yi Heon là Hoàng hậu đã bị phế truất và qua đời nhưng anh chẳng thể làm gì được. Để tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của mẫu hậu, Yi Heon bắt đầu tìm kiếm ghi chép về vụ việc ngày hôm đó. Như một đoàn tàu mất kiểm soát, anh bắt đầu cai trị một cách tàn bạo đến nỗi người ta gọi anh là bạo chúa. Nhưng điều đó không quan trọng với Yi Heon. Rồi một ngày nọ trong một lần nhật thực anh gặp được Yeon Ji-yeong. Hóa ra cô là một đầu bếp (thời xưa gọi là ngự trù). Sau khi bị cô ấy lôi đi khắp nơi, anh được nếm thử món cơm trộn bibimbap cay do Ji-yeong nấu, mùi vị mà anh chưa từng nếm trải trước đây, và ban đầu anh cứ ngỡ đó là thuốc độc. Ngay lúc đó, khi vô số suy nghĩ chạy qua tâm trí, anh muốn tiếp tục nếm thử hương vị đặc biệt đó. Yi Heon dần buông bỏ cảnh giác và phong chức để cô làm ngự trù cho mình.





Kang Mok-joo, diễn viên Kang Han-na

Là phi tần của Yi Heon, Kang Mok-joo là một mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc trước do lọt vào mắt của hoàng thúc Jesan nên nàng được học hát, nhảy, và đàn gayageum, thậm chí học cả nghệ thuật lấy lòng đàn ông từ những kỹ nữ trứ danh trong thành. Ngoài mặt, nàng được biết đến là một người phụ nữ được nhà vua sủng ái. Tuy nhiên, thực chất Mok-joo là “tay trong” tuồn đủ loại thông tin trong cung điện cho hoàng thúc Jesan. Nàng là một nhân vật phản diện đầy bi kịch, từ địa vị thấp kém nhất leo lên địa vị cao nhất, từ địa vị cao nhất lại sa ngã xuống địa vị thấp kém nhất.





Hoàng thúc Jesan, diễn viên Choi Gwi-hwa

Jesan là thúc phụ của Yi Heon, anh em cùng cha khác mẹ với phụ vương của chàng. Trước đây để bảo toàn tính mạng khi phụ vương của Yi Heon lên ngôi vua, ông đã giả vờ như mình ngu ngốc. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười ranh mãnh, ông là một kẻ máu lạnh, không ngần ngại thực hiện những hành vi tàn ác. Ông dâng người phụ nữ Kang Mok-joo cho Yi Heon, “giật dây” khiến anh phải báo thù cho chính mẫu thân để chờ đợi cơ hội nổi loạn.