Phần 27: Đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng mở ra chương sử mới cho ngành đóng tàu của Hàn Quốc

Khởi đầu của ngành đóng tàu Hàn Quốc Vào đầu những năm 1970, cố Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung đã thành công vay vốn từ ngân hàng Barclays (Anh) chỉ với tờ tiền 500 won có in hình chiếc thuyền chiến Geobukseon (Thuyền Rùa). Ông đã triển khai xây dựng nhà máy và đóng tàu cùng lúc. Cuối cùng, vào năm 1974, hai con tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) với trọng lượng 260.000 tấn được hoàn thành, đánh dấu những bước chân đầu tiên vào ngành đóng tàu của Hàn Quốc. Sau đó, ngành đóng tàu Hàn Quốc dần xây dựng được nền tảng vững chắc với mảng tàu chở hàng rời và tàu chở dầu. Đến cuối những năm 1990, Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản, thống lĩnh thị trường đóng tàu thế giới.





Tờ tiền 500 won do cố Chủ tịch Chung Ju-yung trao lại,

Lễ khởi công xây dựng nhà máy đóng tàu Hyundai tại thành phố Ulsan năm 1972

ⓒ KBS

Lễ hạ thủy tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) có trọng lượng 260.000 tấn năm 1974

ⓒ National Archives of Korea

Thách thức đóng tàu chở LNG tạo ra bước ngoặt giúp Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghệ Đầu những năm 1990, Hàn Quốc mạnh dạn bước vào lĩnh vực đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), vốn là thị trường giá trị cao do Nhật Bản và châu Âu dẫn đầu. Tàu chở LNG là loại tàu công nghệ cao, vận chuyển khí thiên nhiên đã hóa lỏng ở nhiệt độ cực thấp dưới -163°C. Năm 1994, Hàn Quốc lần đầu tiên đóng thành công chiếc tàu chở LNG trong nước, khẳng định năng lực kỹ thuật xuất sắc và ngay sau đó, giành được đơn đặt hàng xuất khẩu đầu tiên. Kể từ đó, chất lượng và độ an toàn của tàu chở LNG do các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc sản xuất được thị trường thế giới công nhận, mở ra thời kỳ bùng nổ các đơn đặt hàng loại tàu này.





Hàn Quốc đóng thành công tàu chở LNG đầu tiên năm 1994

ⓒ KBS