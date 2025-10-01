Blackpink phá kỷ lục Billboard và được Forbes chọn là Nghệ sĩ K-pop thành công nhất lịch sử

ⓒ YG Entertainment

Ca khúc “뛰어” (Nhảy, tên tiếng Anh “JUMP”) của nhóm nhạc nữ Blackpink đã xếp hạng thứ 95 trên bảng xếp hạng “Hot 100” (ngày 27/9) thuộc trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), trụ vững trong trong 10 tuần liên tiếp sau hai tháng phát hành. Và đây cũng là lần thứ 10 ca khúc của Blackpink góp mặt trong bảng xếp hạng này, phá vỡ kỷ lục trụ hạng lâu nhất của “Ice Cream” trước đó là trong 8 tuần liên tiếp.





Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế cũng đánh giá cao bài hát này của Blackpink. Tạp chí Forbes của Mỹ đã nhận định Blackpink là một trong những nghệ sĩ K-pop thành công nhất trong lịch sử âm nhạc nước Mỹ, tạo nhiều lịch sử và phá vỡ mọi rào cản mỗi khi phát hành sản phẩm mới.





“뛰어” cũng lập nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại châu Âu. Ca khúc đã xếp thứ 18, thứ hạng cao nhất đối với một đĩa đơn của nhóm trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh (UK Official Singles Chart), và trụ vững trong 9 tuần liên tiếp. Bài hát cũng tiếp tục chuỗi thành tích dài hơi trên bảng xếp hạng theo tuần toàn cầu của Spotify, góp mặt trong suốt 11 tuần.





Sự hiện diện trên sân khấu của Blackpink cũng đang mở rộng sang cả chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm khi đi qua 16 thành phố với 33 buổi diễn và tiếp tục mở rộng tại châu Á bắt đầu từ tháng 10 tại Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Nhật Bản, và Hong Kong.