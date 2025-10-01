TXT quyên góp 2 tỷ won hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) ngày 30/9 tại trụ sở của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ở New York (Mỹ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với UNICEF và Ủy ban của tổ chức này tại Hàn Quốc trong chiến dịch toàn cầu “Together For Tomorrow” chính thức khởi động vào năm 2026, nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu.





“Together For Tomorrow” là một chiến dịch được thiết kế để nuôi dưỡng sự đồng cảm, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Chiến dịch này cũng rất phù hợp với tên gọi của nhóm là Tomorrow X Together, có nghĩa là bạn và tôi, những con người khác biệt cùng nhau hướng đến một ước mơ chung là để kiến tạo tương lai.





Đại diện của UNICEF cũng chia sẻ nhờ thông điệp nhấn mạnh sự đồng cảm và khả năng phục hồi của TXT, chúng ta có thể thảo luận một cách cởi mở về sức khỏe tâm thần và hỗ trợ cho những người trẻ các kỹ năng cần thiết để phát triển về mặt cảm xúc, xã hội và nghề nghiệp.