Ngày lập quốc 3/10 tại Bắc Triều Tiên

Ngày 3/10 tới là ngày “Gaecheon”, âm Hán nghĩa là “khai thiên” tức “mở trời”, kỷ niệm ngày vua Dangun (Đan Quân) lập nên nước Gojoseon trên bán đảo Hàn Quốc vào năm 2333 trước công nguyên. Đây là ngày đánh dấu sự ra đời của dân tộc Hàn, và cũng là một trong 5 ngày lễ quốc gia lớn tại Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên cũng có các hoạt động kỷ niệm nhân dịp này như thực hiện các nghi thức tế lễ, phát biểu, biểu diễn âm nhạc dân tộc, trò chơi dân gian. Khi mối quan hệ liên Triều thuận lợi, hai miền còn từng tổ chức các lễ kỷ niệm chung vào các năm 2002, 2003, 2005 và 2014, dựa trên tinh thần cùng một dân tộc, hướng tới thống nhất.





Thần thoại về vua Dangun cũng được lưu truyền tại Bắc Triều Tiên. Nội dung cơ bản của thần thoại đều dựa trên cuốn Samgukyusa (Tam quốc di sự), được viết vào cuối thời Goryeo. Tuy nhiên, cách lý giải về núi Taebaek (Thái Bạch) trong thần thoại lại có sự khác biệt. Miền Nam xem ngọn núi này là núi Baekdu (Bạch Đầu), trong khi miền Bắc lại cho rằng đó chính là núi Myohyang (Diệu Hương), một danh sơn huyền bí tại Bắc Triều Tiên. Các di tích ở núi Myohyang càng được chú ý khi Bắc Triều Tiên công bố khai quật di hài của vua Dangun. Qua đó, miền Bắc khẳng định vua Dangun là nhân vật có thật trong lịch sử, chứ không phải nhân vật thần thoại. Tuy nhiên, giới sử học Hàn Quốc và quốc tế vẫn còn nhiều nghi vấn về phương pháp xác định niên đại của Bắc Triều Tiên, cũng như việc miền Bắc đơn phương tiến hành khai quật và kiểm chứng di hài của vua Dangun.





Trong thập niên 1990, Bắc Triều Tiên đã trùng tu hàng loạt lăng mộ, trong đó có lăng mộ vua Dangun, lăng mộ vua Tongmyong (Đông Minh, hay còn gọi là vua Ju-mong); và lăng mộ vua Wang Geon, vị vua đầu tiên của triều đại Goryeo. Từ đó, miền Bắc xây dựng nên hệ thống lịch sử nối tiếp từ thời Gojoseon, đến Goguryeo, Balhae, Goryeo, Joseon và sau đó là Bắc Triều Tiên, để củng cố luận điểm nước này là trung tâm chính của lịch sử bán đảo Hàn Quốc. Mặt khác, Bình Nhưỡng cũng liên tục sản xuất và phát sóng các bộ phim hoạt hình mang nội dung lịch sử, để tuyên truyền cho chế độ và củng cố tinh thần đoàn kết của người dân. Có thể thấy, Bắc Triều Tiên đã biến hình tượng vua Dangun, và tư tưởng “Hongik Ingan” (Hoằng ích nhân gian), tức là làm nhiều việc có ích cho nhân gian của thời Gojoseon, thành công cụ nhấn mạnh tính chính thống của chế độ.



