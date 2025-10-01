TWS được bổ nhiệm làm đại sứ cho Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc

ⓒ PLEDIS Entertainment





Công ty giải trí Pledis Entertainment ngày 2/10 thông báo công ty này đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) nhằm thúc đẩy sự lan tỏa toàn cầu của bóng đá và văn hóa Hàn Quốc (K-culture) trước thềm Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup 2026) khu vực Bắc Trung Mỹ. Trong khuôn khổ hợp tác này, nhóm nhạc nam TWS đã được chọn làm đại sứ chính thức của KFA. Nhóm sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động về nội dung và sự kiện, đồng thời góp phần tạo bầu không khí sôi động trước thềm giải đấu.





Thành viên Dohoon, người đã gắn bó với bóng đá từ khi 8 tuổi, bày tỏ vinh dự khi đảm nhận vai trò đại sứ, cho biết bản thân cảm thấy vui mừng vì có thể đồng hành cùng người hâm mộ để cổ vũ đội tuyển ở khoảng cách gần hơn, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Hàn Quốc.





Lịch trình đầu tiên của TWS trên cương vị đại sứ sẽ là trận đấu A-match (trận đấu giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia hàng đầu của các nước). Nhóm sẽ xuất hiện trên sân khấu trong giờ nghỉ giữa hiệp giữa đội tuyển Hàn Quốc và Brazil tại trận giao hữu quốc tế do ngân hàng Hana (Hàn Quốc) tài trợ mang tên “Trận giao hữu đội tuyển bóng đá quốc gia”, diễn ra vào ngày 10/10 tới tại Sân vận động World Cup Seoul (quận Mapo, Seoul). Sau đó, các thành viên sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến, đảm nhận vai trò cầu nối gắn kết đội tuyển quốc gia với người hâm mộ.





TWS là nhóm nhạc nam 6 thành viên ra mắt vào năm ngoái và nhanh chóng gây tiếng vang lớn trên thị trường âm nhạc. Nhóm vào ngày 13/10 tới sẽ phát hành album mini thứ 4 “Play Hard” và tổ chức buổi công bố tác phẩm mới “TWS Comeback Showcase ‘Play Hard’” tại Seoul.